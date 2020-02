Coronavírus. Número de mortos aumenta para 259

O surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus (2019-nCoV) foi detetado no final do ano em Wuhan, cidade na província de Hubei, na China.Para além da China, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 24 outros países, nomeadamente em Espanha, Rússia, Suécia e Reino Unido.Em Espanha confirmou-se na sexta-feira o primeiro caso de coronavírus. Trata-se de um alemão que está internado em isolamento num hospital de La Gomera, nas Canárias. É um dos cinco alemães que já se encontravam sob observação naquela unidade hospitalar por ter estado em contacto com uma pessoa infetada na Alemanha.Nas últimas horas regressou um avião com cidadãos de vários países europeus, que aterrou em Inglaterra. Outro avião com 180 franceses repatriados de Wuhan chegou a França.Entretanto, nos Estados Unidos, passou a estar proibida a entrada de estrangeiros que tenham estado na China nas últimas semanas. Os cidadãos norte-americanos que tenham passado pelo país são obrigados a ficar de quarentena.De igual forma, também a Austrália proibiu a entrada de não residentes oriundos da China de forma a tentar conter o surto."Apenas os cidadãos australianos, os residentes australianos, os detentores de guarda legal e os cônjuges" serão autorizados a entrar no país oriundos da China, anunciou o primeiro-ministro.Será ainda exigido, a quem regresse à Austrália vindo da China, que fique em quarentena por um período de 14 dias.

Já este sábado, um avião com mais de 300 indianos vindo de Wuhan aterrou em Nova Deli. Agora, os passageiros repatriados pelo Governo indiano vão permanecer isolados em quarentena durante 14 dias.







Na quinta-feira, a Índia confirmou o primeiro caso de coronavírus. Um estudante indiano da Universidade de Wuhan, que estava no estado de Kerala, no sul do país, onde permanece isolado e a receber tratamento num hospital regional.





A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional. Uma emergência de saúde pública internacional supõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.





Esta é a sexta vez que a OMS declara uma emergência de saúde pública de âmbito internacional.

Caso suspeito em Portugal

O Ministério da Saúde português indicou que vai disponibilizar instalações onde os portugueses provenientes de Wuhan, na China, possam ficar em "isolamento profilático" voluntário, quando regressarem a Portugal.





O Hospital Pulido Valente, em Lisboa, e o Hospital Militar, no Porto, serão as unidades a receber os portugueses.





Há nesta altura um caso suspeito de coronavírus em Portugal, internado no hospital de São João, no Porto.





Trata-se de um italiano, de 62 anos, que se sentiu mal durante uma visita a uma fábrica em Felgueiras.





O homem esteve na China numa cidade próxima de Wuhan. Está no isolamento com um quadro de infeção respiratória.

Aguarda-se para este sábado a divulgação do resultado das análises que estão a ser feitas no Instituto Ricardo Jorge, deste que é o segundo caso suspeito em Portugal. O primeiro foi negativo.Quando se sentiu mal, este italiano estava a visitar a Armipex, uma fábrica de calçado em Felgueiras com quase 100 trabalhadores.Depois do que aconteceu, os trabalhadores foram alvo de avaliação por parte das autoridades de saúde na sexta-feira à noite.