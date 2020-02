Coronavírus. Número de mortos sobe para 1.112

Só na província chinesa de Hubei, epicentro do surto, foram registadas 94 mortes durante o dia de hoje, passando para um total de 1.068 nessa região.



Cientistas, investigadores e peritos de saúde pública estiveram esta terça-feira em Genebra, Suíça, no primeiro de dois dias de um fórum convocado pela OMS para debater formas de controlar e lidar com o surto.



“A OMS está a desempenhar um papel de coordenação, reunindo a comunidade científica para identificar prioridades de pesquisa e acelerar o progresso”, adiantou a organização.



A Organização Mundial de Saúde decidiu que a infeção provocada pelo novo coronavírus detetado na China passa a ter o nome oficial de “Covid-19”, de modo a que não remeta para uma localização geográfica específica, um animal ou grupo de pessoas para evitar estigmatizações.







(em atualização)