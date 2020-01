Coronavírus. Número de mortos sobe para 25 e de infetados para mais de 610

avançou a SkyNews esta quinta-feira de manhã.

O mesmo órgão de comunicação acrescenta, citando a televisão estatal chinesa, que para além da cidade de Wuhan também foram isoladas as cidades de Huanggang, e de Ezhou. Nas três cidades chinesas em quarentena, os transportes públicos foram suspensos e os restaurantes, os cinemas e diversos espaços públicos foram encerrados, de forma a evitar a propagação do vírus.







As autoridades chinesas proibiram, portanto, entradas e saídas destas as cidades, tendo interrompido por tempo indeterminado as ligações ferroviárias a Huanggang, cidade com 7,5 milhões de pessoas e a cerca de 65 quilómetros de Wuhan.

Novos casos em Macau levam a mais controlo nas fronteiras



Também em Macau as autoridades já tinham anunciado que estavam a recusar nas fronteiras a entrada e saída de pessoas com febre para conter o surto do vírus chinês de Wuhan. Até agora, a medição da temperatura corporal estava a ser efetuada à entrada das fronteiras, mas as ordens são, a partir desta quinta-feira, para se proceder à mesma verificação à saída.







Este procedimento está a ser também seguido na cidade vizinha de Zhuhai, explicou o chefe de Governo de Macua, no sentido de reforçar o esforço conjunto de contenção da epidemia que, fora da China continental, levou já à identificação de pessoas infetadas na Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Estados Unidos, Taiwan, Hong Kong e Macau.





O facto é que as autoridades de Macau identificaram, esta quinta-feira, uma segunda pessoa infetada com o novo tipo de coronavírus, um homem de 66 anos, que, tal como o primeiro caso, uma mulher de 52 anos, é oriundo de Wuhan. Atualmente em regime de isolamento, a situação clínica de ambos é considerada estável.





Entretanto, as autoridades e o Governo de Macau cancelaram as comemorações do Ano Novo Lunar, estando a decorrer desinfeções em locais públicos (mercados públicos, transportes), e obrigaram os funcionários públicos e trabalhadores dos casinos a usarem máscara.







O Governo chinês informou, no mesmo dia, que seriam suspensos todos os voos e viagens de comboio de e para Wuhan, onde o vírus foi inicialmente reportado, no mês passado. Estas medidas afetam quase 20 milhões de pessoas, sendo a altura do ano mais movimentada na China pelos festejos do Ano Novo Lunar, este fim de semana.







(em atualização)