Coronavírus. OMS declara emergência internacional de saúde pública

Durante seis horas, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde ouviu as recomendações dos especialistas do Comité de Emergência sobre a epidemia do novo coronavírus na China e aceitou declarar emergência internacional de saúde pública.“Não sabemos que tipo de danos este vírus poderia fazer caso se alastrasse num país com um sistema de saúde mais fraco”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS., anunciou Tedros, depois de garantir que esta declaração "não é um voto de desconfiança na China"., ressalvou Tedros Ghebreyesus, elogiando de seguida as “medidas extraordinárias adotadas” apesar do impacto social e económico no povo chinês.“Teríamos registado muitos mais casos fora da China e provavelmente mais mortes”, acrescentou o diretor-geral da OMS, congratulando o trabalho da China.

A medida desbloqueia recursos logísticos e financeiros e prevê medidas globais de controlo e contenção do novo coronavírus para evitar uma maior propagação.

Passados 30 dias após a primeira deteção do vírus em Wuhan, o novo coronavírus já afetou 18 países, perfazendo um total de 98 casos diagnosticados fora das fronteiras da China. Índia e Filipinas foram os mais recentes países a diagnosticarem o primeiro caso positivo com coronavírus.

Tedros Ghebreyesus informou ainda que foram confirmados oito casos de contaminação entre humanos na Alemanha, Japão, Vietname e, mais recentemente, nos Estados Unidos.







O caso de contágio entre humanos nos EUA foi confirmado esta quinta-feira, totalizando seis casos em território norte-americano. Trata-se de um homem residente em Chicago que apesar de não ter viajado recentemente para a China, foi infetado pela mulher que contraiu o vírus em Wuhan, o epicentro do surto. A companheira tinha sido diagnosticada na semana passada com o novo coronavírus, dias depois de chegar da cidade chinesa.