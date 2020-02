Coronavírus. Pequim acelera máquina de controlo da comunicação

O excesso de pessoas infetadas com o vírus na China leva a que apenas um pequeno número seja aceite nos hospitais.Após reconhecer a gravidade da epidemia,. Devido a isto, a imprensa chinesa publicou informações sobre a situação em Wuhan e na sua província, Hubei.Um destes dados é a onda de vídeos que denunciou a situação precária dos hospitais no foco da infeção. As imagens de médicos exaustos, com o rosto deformado pelas longas horas de trabalho.



“Nesse clima, as elites dominantes na China foram repentinamente lançadas para um coliseu virtual, na qual as suas habilidades políticas foram postas à prova sem piedade. E eles falharam dramaticamente”, afirmou o comentador Tianjie no seu blogue: Chublic Opinion.





O Presidente chinês, Xi Jinping, após oito dias ausente do espaço público, exigiu uma reunião para conter rapidamente a epidemia.”, referiu.

"É um teste fundamental do sistema chinês e da sua capacidade de governo", afirmou o Presidente Xi Jinping.



Os meios de comunicação descobriram, no último fim de semana, irregularidades na distribuição de doações de máscaras e outros materiais de proteção neste fim de semana.



Várias reclamações visaram a Cruz Vermelha Chinesa, uma agência estatal não afiliada à Cruz Vermelha Internacional e que tem uma reputação de corrupção há anos. Esta instituição centralizou a receção das doações. Contudo, em vez de distribuí-los aos hospitais que mais necessitavam, desviou para os altos gabinetes da área ou centros médicos, longe da linha de frente contra a doença.





O Governo tem vindo a ser criticado pelo facto de, no centro da crise, os médicos utilizarem capas de chuva em vez de roupas especiais ou fazer suas próprias máscaras para se protegerem. Enquanto isso, os políticos usam o N95 - fato vendido em toda a China.





Isto desencadeou uma onda de indignação na Internet. “É muito frustrante”, diz Niao, um estudante de engenharia., finalizou.

As mudanças ocorridas no tom dos meios de comunicação, após a reunião do Comité Permanente, já são notórias. Além do desaparecimento do relatório de Caijing, as pesquisas na Internet por palavras-chave, como "escândalo da cruz vermelha", têm vindo a ter menos procura.





A revista, um dos meios privados mais conhecidos na China, e que tem tido das publicações mais agressivas, publicou um editorial que pedia a transparência por parte do governo chinês.

“Pedimos transparência durante todo o processo. A transparência deve ser refletida em todos os aspetos da pesquisa científica, tratamento médico e distribuição de pessoas e material, com todos os níveis e departamentos necessários. A divulgação de informações deve ser verdadeira, precisa, completa e rápida, sem omissões ou silêncios arbitrários sobre questões importantes que reconhecem apenas pequenos problemas e sem fugir da realidade”, exigiu a revista.





Porém, o Governo, através dos meios estatais, já se tentou encarregar da história. A construção em tempo recorde de dois hospitais em Wuhan foi fundamental tanto do ponto de vista higiénico quanto da publicidade. Com isto se demonstrou que, quando empenhada, a China pode empreender projetos prodigiosos dos quais nenhum outro país é capaz.





O Governo admitiu que existem problemas de falta de médicos em Wuhan e que nas demais cidades sob quarentena já abrange cerca de 50 milhões de pessoas, desde que Wenzhou se juntou ao grupo de centros urbanos sob medidas especiais.



"O que a China precisa urgentemente é de máscaras médicas, roupas de proteção e óculos de segurança", disse o Ministério das Relações Exteriores.





Após o intervalo para o Ano Novo Lunar, as fábricas chinesas ainda têm apenas 70 por cento da capacidade de produção de 20 milhões de máscaras por dia. A epidemia ainda está longe de estar controlada.

Número de mortos continua a aumentar na China



O número de mortes confirmadas no surto subiu para 490 na China, depois de as autoridades da província de Hubei anunciarem 65 novos óbitos.





Na habitual atualização diária, os números da comissão de saúde de Hubei, a mais atingida pelo vírus, mostraram um aumento de infeções confirmadas, com 3.156 novos casos.





A primeira morte em Hong Kong devido ao coronavírus ocorreu na terça-feira. Isto representa mais um problema para o centro financeiro internacional, após os protestos contrários ao Governo chinês. Macau tomou medidas e pediu que os seus casinos fechassem portas.





A vítima em Hong Kong foi um homem de 39 anos e tinha visitado Wuhan, epicentro do surto e que agora se encontra em isolamento. Esta é a segunda morte fora da China continental. Um homem morreu também nas Filipinas após visitar a cidade.





Milhares de funcionários de saúde da região administrativa especial de Hong Kong têm feito greves. Em causa está o pedido do fecho total das fronteiras com o território principal da China depois de três pontos de fronteira se manterem abertos.





“Não estamos ameaçar o Governo, só queremos prevenir a epidemia”, esclareceu um enfermeiro que participava na greve.





O vice-diretor da Administração Estatal de Saúde das Comissões Nacionais de Saúde, Jiao Yahui, disse à CNN que, na província de Hubei, a taxa de mortalidade é de 3,1 por cento. Até à data confirmaram-se, nesta região, 97 por cento das vítimas mortais.