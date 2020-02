Coronavírus. Portugueses em Itália falam em grande alarme no país

Quem vive nas zonas mais críticas diz as ruas estão desertas.



A situação na Itália, com vários surtos em simultâneo, está a preocupar as autoridades.



Em 48 horas registaram-se três mortes por causa do novo coronavírus.

Uma mulher com cancro, é a mais recente vítima mortal.



O número de doentes infetados quase duplicou de ontem para hoje. Agora são 157 os casos confirmados.



O plano nacional de emergência foi ativado e o governo de Guiseppe Conte decidiu isolar 10 cidades no norte do país.



O carnaval de veneza foi cancelado. O teatro Alla Scalla de Milão suspendeu as actividades e jogos de futebol foram adiados.



O centro europeu de prevenção e controle de doenças avisa que face à evolução rápida da situação, são espectáveis mais casos em Itália e no resto da União Europeia nos próximos dias.