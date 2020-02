Coronavírus. Portugueses retidos no Japão testam negativo

Há oito portugueses, cinco elementos da tripulação e três passageiros, num navio de cruzeiro que está ao largo do Japão com 61 casos confirmados de pessoas infetadas com o novo coronavírus.







No entanto, no caso dos oito portugueses, todos apresentaram resultados negativos nos testes. "Estão assintomáticos e estão bem", garante a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas.





"As autoridades continuam a informar Portugal sobre estes cidadãos. Até à data estamos tranquilos", acrescentou ainda.







Sobre os 20 cidadãos portugueses repatriados de Wuhan, que na quinta-feira foram transferidos para o Hospital Pulido Valente, permanecem em isolamento profilático, sem sintomas de coronavírus e em "situação completamente estável".







"Cada dia que passa dá-nos mais tranquilidade", disse a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas.





Graça Freitas acrescentou ainda que está por definir a data para voltar a fazer as análises, mais perto do fim do período de quarentena.





Este grupo chegou a Portugal no início desta semana e não apresentaram sinais de coronavírus nos primeiros testes efetuados.