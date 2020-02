Coronavírus. Primeira morte fora da China está confirmada

Segundo as agências de notícias, que citam o governo filipino,

Ao que se sabe o indivíduo foi infetado antes de chegar às Filipinas. Estava internado num hospital em Manila e não resistiu ao agravamento dos sintomas de pneumonia.





"Ele desenvolveu pneumonia grave. Nos últimos dias, estava estável e apresentava sinais de melhora. No entanto, a condição do paciente piorou nas últimas 24 horas, resultando em sua morte ”, disse o secretário de Saúde Francisco Duque



Segundo um representante da Organização Mundial da Saúde nas Filipinas, o vírus não foi adquirido dentro do país. De acordo com Rabi Abeyasinghe, o homem morava em Wuhan.





O anúncio surgiu depois das Filipinas terem decidido barrar a entrada no país de estrangeiros vindos da China e de desaconselharem os cidadãos a viajarem ao país da grande muralha.



Nas últimas horas as autoridades chinesas fizeram um novo balanço:A cidade chinesa de Wuhan, na província de Hubei, é a mais afetada por este surto, identificado na região há pouco mais de um mês.Fora das fronteiras chinesas há pelo menos 50 casos confirmados em mais de 20 países.Entretanto járesidentes em Wuhan que pediram para serem retirados por causa do surto de coronavírus.A aeronave sobrevoou a Rússia na última madrugada, tendo partido de Wuhan cerca da 1h30 deste domingo, hora de Lisboa. Nela seguem ainda pessoas de outros países europeus.O avião deverá chegar durante a manhã a Marselha.Este sábado o ministério da Saúde esteve reunido com várias entidades envolvidas na operação de repatriamento dos portugueses de Wuhan.À chegada a Portugal, os doentes que pediram para ficar em isolamento serão encaminhados para o Hospital Pulido Valente, em Lisboa, e para o Hospital Militar, no Porto.