Coronavírus. Reino Unido confirma primeiros casos e China regista dia mais mortífero

De acordo com a agência Reuters, os dois infetados são da mesma família.“Os pacientes estão a receber atendimento especializado do NHS [Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido] e estão a ser utilizados procedimentos de controlo de infeção testados e comprovados para evitar a disseminação do vírus”, declarou o diretor médico do Reino Unido, Chris Whitty.“O NHS está extremamente bem preparado e adaptado para gerir infeções e estamos já a trabalhar rapidamente para identificar com quem é que os pacientes tiveram contacto para evitar uma maior propagação”, acrescentou Whitty.

Os últimos dados apontam para 213 mortos e mais de 9800 infetados em todo o mundo. A generalidade das pessoas diagnosticadas com o coronavírus é da China, principalmente de Wuhan.

Para além das fronteiras da China, são já mais de 20 os países que confirmaram o primeiro caso do novo tipo de coronavírus. Índia, Filipinas e Itália foram os mais recentes países a declararem o primeiro caso positivo. Na Europa, os únicos países com casos confirmados com a nova pneumonia viral são até ao momento Alemanha, França, Finlândia e agora o Reino Unido. Na França, foi confirmado o sexto caso, o primeiro de transmissão entre humanos.



Países fecham portas à China

À medida que o vírus avança, várias companhias aéreas decidiram suspender ou reduzir os seus voos para a China. A Organização Mundial de Saúde já demonstrou oposição à restrição de viagens.





Nos Estados Unidos, o nível de alerta foi elevado para o nível 4, o mais elevado, e aconselham os norte-americanos a não viajar para a China e a abandonar o território chinês.



Os norte-americanos "atualmente na China devem explorar a possibilidade de deixar o país usando meios comerciais", indicou o Departamento de Estado num comunicado publicado na sua página online.



“Não viajem para a China devido ao novo coronavírus identificado pela primeira vez em Wuhan, na China”, declarou o departamento, acrescentando que “os passageiros devem estar preparados para restrições de viajem executadas com pouco ou nenhum aviso prévio. As transportadoras comerciais reduziram ou suspenderam as viagens de e para a China”. A Rússia anunciou na quinta-feira a intenção de fechar 4.250 quilómetros de fronteira com a China e o Cazaquistão ordenou o encerramento das ligações em autocarro, avião e comboio com o mesmo país vizinho.



Os EUA, bem como a França e o Japão, já iniciaram o repatriamento de cidadãos de Wuhan, a cidade do epicentro do surto que está sob quarentena desde a semana passada.



Entretanto, o avião que é suposto viajar para a China para retirar vários cidadãos europeus, incluindo portugueses, está parado em Paris. À Antena 1, o ministro português dos Negócios Estrangeiros afirmou que a China ainda não deu autorização para que a operação aconteça.



Por sua vez, um avião do Reino Unido já saiu de Wuhan. Segundo a Reuters, a aeronave transporta cerca de 150 britânicos e 50 cidadãos de outras nacionalidades.

China diz ser capaz de “conter e derrotar” epidemia

"A China está confiante e capaz de conter efetivamente a nova epidemia de coronavírus e, eventualmente, derrotá-la", declarou a Comissão Nacional de Saúde num comunicado publicado poucas horas depois de a Organização Mundial de Saúde ter declarado emergência de saúde pública internacional.



A decisão foi tomada pela OMS para garantir que o vírus não chega a países com sistemas de saúde mais débeis.







“Não sabemos que tipo de danos este vírus poderia fazer caso se alastrasse num país com um sistema de saúde mais fraco”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, depois de uma reunião de seis horas com os especialistas do Comité de Emergência.



“Temos de agir já para ajudar os países a prepararem-se para essa possibilidade. Por todos estes motivos, declaro uma emergência pública global devido ao surto global do novo coronavírus”, anunciou Tedros, depois de garantir que esta declaração "não é um voto de desconfiança na China".



“Teríamos registado muitos mais casos fora da China e provavelmente mais mortes”, acrescentou o diretor-geral da OMS, congratulando o trabalho da China.