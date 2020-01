Coronavírus. Seis mil pessoas a bordo de um navio de cruzeiro impedidas de desembarcar

O homem e a mulher apresentam sintomas compatíveis com o coronavirus: febre e problemas respiratórios. Foram ainda no navio colocados em isolamento.







"Fomos alertados no início da manhã de hoje pelo Ministério da Saúde e enviamos três médicos a bordo para colher amostras", disse a porta-voz do centro de saúde de Civitavecchia, a cerca de 80 quilómetros de Roma.



As amostras vão ser analisadas no hospital Spallanzani, em Roma, especializado em doenças infecciosas, disse o porta-voz. Os resultados devem ser conhecidos ainda hoje.





A empresa Costa Cruises confirmou já em comunicado ter sido acionado o protocolo sanitário no navio. Diz tratar-se de uma cliente de 54 anos, de nacionalidade chinesa, que “está neste momento em isolamento” a bordo do navio, juntamente com o seu companheiro, desde a noite de ontem.





“É a nossa prioridade assegurar a saúde e segurança dos passageiros e tripulação”, refere o comunicado, assegurando que os protocolos de saúde da OMS e do Centro Europeu de Controlo de Doenças serão seguidos à risca.





De acordo com a empresa, o cruzeiro chegou a Civitavecchia (Itália) esta manhã, vindo de Palma de Maiorca. O navio estava a efetuar uma viagem de 7 dias, com paragens em Civitavecchia, La Spezia, Savona, Marselha, Barcelona e Palma de Maiorca.



O Costa Smeralda chegou hoje de manhã a Civitavecchia de Palma de Maiorca (Espanha), "para um cruzeiro de uma semana no Mediterrâneo", referiu a companhia.



Em Itália, até agora, "todos os casos (suspeitos) analisados deram resultados negativos, e o sistema (sanitário italiano) está pronto se houver algum caso de contágio ao novo coronavírus", disse hoje aos jornalistas Silvio Brusaferro, Presidente do Instituto Superior de Saúde.



O epicentro da epidemia do novo coronavírus (2019mCov) está localizado na cidade de Wuhan, na República Popular da China, país onde já há 170 mortos sendo que mais de 7.700 pessoas se encontram infetadas.



C/ Lusa