Coronavírus. Sete pessoas sob suspeita e CDS a pedir explicações

Nas últimas 24 horas há registo de oito casos suspeitos. Um deles deu resultado negativo, dos outros sete casos ainda não se conhece o resultado das análises.Todos estes casos são de pessoas provenientes do norte de Itália.A Direção-Geral de Saúde diz que a partir de agora será feito um ponto de situação diário, às 18h00.Na última quarta-feira o CDS pediu ação e quer que ministra da Saúde, Marta Temido, vá ao parlamento como explicou a deputada centrista Ana Rita Bessa.O CDS pretende que Marta Temido preste esclarecimentos sobre o plano de contingência para o coronavírus e os meios que estão a ser preparados para o caso de ser necessário ativar o plano de contingência em Portugal.Quanto a números, à semelhança de terça-feira, também na quarta o número de mortos voltou a descer na China: 29 pessoas morreram nas últimas 24 horas, número mais baixo num mês. Quanto a infetados foram 433 novos casos.No total registaram-se 2800 mortos e 82164 mil infetadosDados das 6h00 desta quinta-feira.A lista de países que têm casos confirmados de coronavírus continua a aumentar.O Brasil registou o primeiro caso. É também o primeiro na América Latina, como conta o correspondente da Antena 1/RTP Pedro Sá Guerra.Com este primeiro caso na América Latina, a África Subsariana é a única região do mundo que ainda não foi atingida.A OMS pede aos países para partilharem, de forma imediata, toda a informação disponível.Itália é o país europeu mais afetado com cerca de 400 casos.Em Espanha as autoridades subiram o nível de alerta. Foi detetado o primeiro caso de infeção contraída no país. Até agora eram casos de pessoas que tinham sido infetadas no estrangeiro.Trmp descansa norte-americanosSobre este vírus o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou o vice-presidente Mike Pence para liderar o combate ao coronavírus.Trump disse em conferência de imprensa que o país está preparado para enfrentar esta epidemia se ela vier a propagar-se nos Estados Unidos mas acrescentou que esse possibilidade é reduzida e não é inevitável.Uma afirmação pouco depois do secretário da Saúde ter dito que a propagação do coronavírus nos Estados Unidos pode evoluir rapidamente.Relativamente ao impacto económico Trump explicou que o coronavírus vai causar um impacto na economia americana, só não sabe com que dimensão.A Arábia Saudita suspendeu a entrada de turistas de países onde o coronavírus seja considerado uma ameaça.É o primeiro país a tomar uma medida este género.Há muitos países a suspenderem voos para diferentes locais.A Arábia saudita suspendeu ainda as entradas na grande Mesquita de Meca, o maior centro de peregrinação do mundo e o mais sagrado do mundo muçulmano.

Suspendeu também as viagens de e para países do conselho de cooperação do Golfo.