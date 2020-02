Coronavírus. Tripulante de navio no Japão é o primeiro português infetado

Há um primeiro cidadão português infetado pelo Covid-19. Adriano Maranhão, naatural da Nazaré, tem 41 anos e está isolado no navio de cruzeiro Diamond Princess, atracado em Yokohama, no Japão. Espera em breve receber indicações das equipas médicas nipónica. Acompanhamos aqui ao minuto a evolução da propagação do coronavírus à escala internacional.

7h00 - Português isolado no Diamond Princess



Em declarações exclusivas à RTP, via telemóvel, o português Adrano Maranhão, que recebeu nas últimas horas o resultado positivo para o teste de despistagem do Covid-19, explicou como está a viver este momento.

O Ministério português dos Negócios Estrangeiros diz estar a acompanhar a situação dos portugueses a bordo do Diamond Princess.

Infeção "é plausível"

Situação internacional

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde já registou um total de 12 casos suspeitos. Todavia, nenhum se confirmou.



Adriano Maranhão é um de oito portugueses a bordo do navio atracado no Japão. Os demais tripulantes de nacionalidade portuguesa permanecem a trabalhar enquanto aguardam os resultados dos próprios testes médicos.Foi a mulher do tripulante, Emmanuelle Maranhão, quem primeiro deu conta do resultado das análises, numa notícia que começou por ser avançada pela TVI.O português encontra-se, por ora, assintomático, sentindo, todavia, o cansaço inerente ao trabalho que desempenha no navio.“O meu marido indicou-me claramente que está confirmado com coronavírus. Aliás, falei com ele há cinco minutos e ele continua na cabine e está-me a dizer que ninguém vai fazer nada até de manhã. O que eu acho inaceitável é que continuem com ele lá e não vão ajudá-lo e ninguém o vai tirar. Confirmaram às duas da tarde, hora do Japão, e ele continua lá às quatro da manhã”, descreveu Emmanuelle Maranhão, ao telefone com a RTP3.Mais tarde, em direto para o, a mulher do tripulante reafirmou que a sua principal preocupação é ver o marido transferido para uma unidade hospitalar."Na minha opinião, o trabalho deveria ter sido feito de outra forma. Acredito que as autoridades japonesas fizeram o melhor que podiam, mas não chegaram a todos", disse.A bordo do navio de cruzeiro estão mais de 600 pessoas infetadas com o coronavírus - há dez dias eram 174. Duas destas pessoas morreram.Também contactada pela RTP3 na noite de sábado, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que a entidade que lidera “soube ontem [sexta-feira] que, desde o dia 20, estavam a ser testadas todas as pessoas a bordo, algumas até testadas pela segunda vez”.“Aguardamos pelas vias oficiais, que para o Ministério da Saúde é o Regulamento Sanitário Internacional, que é uma rede mundial de informação gerida pela Organização Mundial de Saúde, a confirmação deste caso. Também aguardamos a confirmação deste caso através dos canais próprios do Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos nossos serviços consulares”, frisou Graça Freitas.“Nós, informação confirmada pelas vias oficiais, não temos de momento. No entanto, é plausível que exista um tripulante português infetado a bordo, uma vez que neste navio mais de 600 pessoas já tiveram testes positivos, mesmo pessoas que estão assintomáticas”, prosseguiu a diretora-geral da Saúde.“Temos que aguardar confirmação oficial, pela via da saúde e pela via do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para termos a certeza de que os testes foram positivos, que tipo de testes é que foram feitos e para termos também a certeza do estado de saúde do nosso concidadão”, completou, apelando depois à serenidade.Na China continental, o número de vítimas mortais do novo coronavírus ascendeu este domingo a 2442, com mais 97 óbitos em 24 horas, segundo as autoridades do país.A Comissão de Saúde da China registou 648 novos casos de infeção, para um total de 76 938.Na província chinesa de Hubei, concretamente na cidade de Wuhan, onde em dezembro de 2019 eclodiu a epidemia, há registo de 96 novas mortes - menos dez do que no sábado - e mais 630 pessoas infetadas - 264 mais.Mais de 80 por cento dos casos confirmados na China continental encontram-se em Hubei.Além das 2442 mortes na China continental, morreram seis pessoas no Irão, três no Japão, duas na região administrativa especial chinesa de Hong Kong, duas na Coreia do Sul, duas em Itália, uma nas Filipinas, uma em França e uma em Taiwan.Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), há mais de meia centena de casos confirmados na União Europeia e no Reino Unido.Itália é o país europeu mais atingido. Em solo transalpino, estão confirmados 79 casos de infeção pelo coronavírus, entre os quais três de contaminação conhecida há semanas e contraída fora do país.Itália tornou-se também o primeiro Estado europeu a colocar localidades sob quarentena. São agora 11 as comunidades isoladas pelas autoridades sanitárias. No norte do país, há um total de 52 mil pessoas em zonas onde "não será autorizada nem a entrada nem a saída, salvo em casos particulares", segundo anunciou o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.