Coronel brasileiro pede desculpas por pedir "ação" de Bolsonaro contra vitória de Lula

O coronel do Exército Jean Lawand depôs perante a comissão parlamentar que investiga a tentativa golpe de Estado de 08 de janeiro e admitiu ter enviado a mensagem ao tenente-coronel Mauro Cid, embora tenha pedido desculpas e dito que apenas tentava ajudar a "pacificar" o país num momento de turbulência política.

As mensagens foram descobertas pela polícia após a detenção de Cid, antigo adjunto de Bolsonaro, responsável por fraudes com certificados de vacinação contra a covid-19 a favor do próprio Bolsonaro e de membros da sua família.

Lawand reconheceu que a 10 de dezembro pediu a Cid que Bolsonaro "agisse". Nesse dia, milhares de `bolsonoristas` acampavam à porta de quartéis do exército apelando a um golpe para impedir a tomada de posse de Lula da Silva, vencedor das eleições de outubro.

"Cid, pelo amor de Deus. O homem tem que dar uma ordem. Se o topo do exército não está com ele, as divisões abaixo estão", escreveu nesse dia, ao que o ajudante de campo respondeu que o ainda Presidente brasileiro "desconfiava" do alto comando militar.

O senador Randolfe Rodrigues, líder da bancada do Governo, argumentou que esses planos de golpe tinham como corolário o violento ataque às sedes dos três poderes no dia 08 de janeiro, quando radicais tentaram forçar as forças armadas a derrubar Lula da Silva.

Lawand negou qualquer ligação entre as suas mensagens para Cid e o que aconteceu em janeiro, considerando ter sido um "protesto" de "cidadãos descontentes" com o resultado das eleições.

A comissão parlamentar já interrogou uma dezena de pessoas, todas alinhadas com o `bolsonarismo`, e nas próximas sessões planeia recolher o depoimento de Mauro Cid, considerado peça-chave no alegado plano.