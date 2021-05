Corpo de passageiro de barco naufragado ao largo de Díli dá à costa

"O corpo de um dos passageiros deu hoje à costa. Estamos no processo de o resgatar", explicou fonte da Unidade de Polícia Marítima (UPM).



Isazelia Pacheco, familiar do grupo de sete homens que seguia na embarcação, explicou à Lusa que o corpo é de Rui Martins, um enfermeiro do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) e que deixa três filhas.



Três dos sete passageiros conseguiram nadar até à costa de Díli, onde chegaram no domingo, estando atualmente ainda a receber cuidados médicos no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV).



Operações de busca continuam a decorrer envolvendo embarcações da polícia marítima, do componente naval das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) e privados.



Informação disponível indica que, além dos sete passageiros, a pequena embarcação levava a bordo vários tipos de material, incluindo sacos de cimento.



Um barco de pescadores encontrou no domingo o tanque do motor.