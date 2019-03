Corpos de seis vítimas dos ataques às mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, entregues às famílias

Lusa19 Mar, 2019, 10:59 | Mundo

Em comunicado, a polícia explica que realizou 50 autópsias, mas "apenas 12 vítimas foram identificadas" formalmente.

"Seis (corpos) das vítimas identificadas foram entregues às suas famílias", indicou a polícia neozelandesa.

A polícia disse estar "consciente da impaciência das famílias face aos atrasos exigidos pelo processo de identificação após o ataque terrorista de sexta-feira.

A lei islâmica exige que os corpos sejam limpos e enterrados logo que possível após a morte, geralmente dentro de 24 horas.

A primeira-ministra, Jacinda Ardern, disse que as autoridades esperam libertar todos os corpos até quarta-feira e a polícia afirmou que as autoridades estão a trabalhar com patologistas e médicos legistas para completar as tarefas o mais depressa possível.

Jacinda Ardern prometeu hoje nunca mencionar o nome do alegado responsável pelo ataque às mesquitas, de forma a negar-lhe visibilidade ou uma plataforma para difundir ideias racistas.

"Ele obviamente tinha uma série de razões para cometer este atroz ataque terrorista. Elevar o seu perfil foi uma delas. E isso é algo que podemos negar-lhe", afirmou Jacinda Ardern.

Brenton Tarrant, um australiano nacionalista branco, de 28 anos, e que está em prisão preventiva, é o suposto responsável pelos ataques às mesquitas Al-Noor e de Linwood, na sexta-feira, que fizeram pelo menos 50 mortos e quase meia centena de feridos.

Christchurch é a maior cidade da Ilha Sul da Nova Zelândia e a terceira maior cidade do país com cerca de 376.700 habitantes, localizada na costa leste da ilha e a norte da península de Banks. É a capital da região de Canterbury.