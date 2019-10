Corpos em camião. Polícia britânica procura "grupos de crime organizado"

- a partir daqui, acreditam os investigadores, foi rebocado pelo camião apreendido na quarta-feira no Parque Industrial de Waterglade, em Grays, no condado de Essex.O condutor do veículo foi detido pela polícia de Essex sob suspeita de homicídio.. Durante a noite a polícia do Ulster fez também buscas em pelo menos duas casas.

O atrelado onde foram encontrados os corpos de 39 pessoas partiu de Zeebrugge, na Bélgica, e foi deixado no porto britânico de Purfleet. O camião que o rebocou até Grays partiu da Irlanda do Norte.



Eric Van Duyse, um porta-voz da Procuradoria belga, citado na ediçãoda BBC, admitiu que a investigação local ainda não permitiu perceber “quanto tempo o camião permaneceu” no país:O veículo foi entretanto levado para um local de acesso reservado, de forma a que os corpos pudessem ser removidos “preservando a dignidade das vítimas”, nas palavas da responsável pela polícia de Essex, Pippa Mills.. E este é um processo que “pode ser demorado”, admitem as autoridades britânicas.A polícia de Essex começou por admitir a possibilidade de o camião ter partido da Bulgária, uma tese entretanto preterida, com as atenções a voltarem-se para a Bélgica.Ainda assim, um porta-voz do Ministério búlgaro dos Negócios Estrangeiros indicou que o atrelado está registado naquele país sob o nome de uma empresa detida por um cidadão irlandês;

Vítimas de redes de imigração clandestina



A BBC aponta que desde 2014, ano em que as Nações Unidas começaram a registar o número de migrantes mortos ou desaparecidos em trânsito,Um dos casos remonta precisamente a 2014, quando as autoridades encontraram o corpo de um migrante afegão num contentor em Essex. Outros 34 migrantes da mesma nacionalidade sobreviveram.Em 2015, dois migrantes perderam as vidas no interior de um caixote de madeira transportado desde Itália até Branston, Staffordshire, no centro de Inglaterra. Em 2016, um migrante de 18 anos morreu esmagado ao tentar viajar no chassis de um camião em Banbury, Oxfordshire. E em 2016 foi encontrado um corpo no atrelado de um camião em Kent.Escassas horas após a descoberta dos 39 corpos em Essex, as autoridades britânicas localizaram em Kent, no sudeste de Inglaterra, um outro camião que transportava nove migrantes clandestinos - o condutor do veículo recebeu ordem de paragem na autoestrada M20.

