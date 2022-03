Corredores humanitários. O que ficou acordado entre Moscovo e Kiev?

O conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podoliak informou que foi alcançado um acordo para um cessar-fogo temporário por motivos humanitários nas negociações.", afirmou Podoliak."Ou seja, não há cessar-fogo em todos os lugares, mas apenas naqueles onde os corredores humanitários estarão localizados. Será possível um cessar-fogo durante a operação", explicou o negociador ucraniano, acrescentando que a sua delegação "não obteve os resultados esperados" e que "continuará o diálogo numa terceira ronda de negociações".Por sua vez, o negociador-chefe russo, Vladimir Medinski, sublinhou que as delegações chegaram a um entendimento mútuo sobre várias matérias.", reconheceu Medinksi.Esta segunda ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia sobre a invasão russa decorreu em Belovezhskaya Pushcha, na região bielorrussa de Brest, perto da fronteira polaca.

As reações de Zelensky e de Putin

O presidente ucraniano quer falar diretamente com Vladimir Putin. Zelensky defende que este diálogo "é a única forma de parar a guerra". E acusou a Rússia de querer atacar outros alvos europeus a seguir para recriar a União Soviética.“Que quer o Putin de nós? Saia da nossa terra! Não quer sair agora? Sente-se comigo à mesa de negociações. Estou disponível. Sente-se comigo, mas não a trinta metros (…) Sou seu vizinho. Eu não mordo.”, disse, sublinhando que se vai manter em Kiev e considerando que a conversa direta entre ambos "é o único meio de parar a guerra" e acrescentando que está "aberto", "pronto a abordar todas as questões" com o Presidente russo.O Presidente da Rússia avisa que se Ucrânia não ceder o pior ainda está para vir. Putin garantiu ainda que a operação militar na Ucrânia está a decorrer "de acordo com o planeado”.E num telefonema com o Presidente francês, Emanuel Macron, frisou que o seu objetivo é controlar toda a Ucrânia.