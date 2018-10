Correio armadilhado. Com suspeito detido, Trump ataca "violência política"

Carlos Santos Neves - RTP26 Out, 2018, 17:53 / atualizado em 26 Out, 2018, 18:47 | Mundo

“Estes atos aterrorizadores são desprezíveis e não há lugar para eles no nosso país”, afirmou o Presidente norte-americano, numa declaração sobre o caso das encomendas armadilhadas remetidas esta semana a várias figuras conotadas com o Partido Democrático ou críticas da Administração Trump.Trump assinalou o trabalho das forças de segurança e quis afiançar que o responsável ou responsáveis serão submetidos à justiça.



“Não podemos permitir que a violência política ganhe raízes na América. Não podemos deixar que isso aconteça. Estou empenhado em fazer tudo o que estiver ao meu alcance, como Presidente, para o travar. Para o parar já. Pará-lo já”, clamou.



O 45.º Presidente ensaiou também um apelo à união: “Os Americanos têm de se unir. Temos de mostrar ao mundo que estamos unidos em paz, amor e harmonia como cidadãos americanos”.



"Ameaça de bomba"

Amostras de ADN recolhidas em pelo menos uma das encomendas expedidas nos últimos dias levaram à identificação de Cesar Sayoc, noticiou a estação televisiva norte-americana CNN.

“Não há nenhum país como o nosso país e todos os dias mostramos ao mundo como somos verdadeiramente grandes”, lançou ainda Trump.Esta intervenção do Presidente norte-americano seguiu-se à notícia da detenção de um suspeito de envolvimento na expedição de pacotes armadilhados. O homem foi detido perto de Fort Lauderdale, no sul do Estado da Florida, e identificado como Cesar Sayoc, de 56 anos. Terá antecedentes criminais por ameaças a juízes.O suspeito foi detido cerca das 10h00 locais nas proximidades de uma loja de peças de automóveis em Plantation, onde foi ainda apreendida uma carrinha branca. Há notícia de pelo menos uma explosão ouvida no momento da captura.De acordo com a ediçãodo jornal, Sayoc foi submetido a um primeiro interrogatório por parte de agentes dado FBI.O suspeito, adiantou entretanto a CNN, a partir de fontes das forças policiais, não estaria referenciado pelo Serviço Secreto, a estrutura de elite à qual cabe a segurança de responsáveis políticos dos Estados Unidos, designadamente do Presidente e demais membros da Administração.A CNN consultou os registos das autoridades policiais da Florida, que referem oito detenções de Cesar Altiere Sayoc, desde o início dos anos de 1990. Em 2002, a polícia de Miami deteve-o por “ameaça de bomba”. Chegou também a estar acusado de roubo, agressão, fraude e posse de drogas.Pouco antes da detenção do suspeito, as autoridades haviam detetado mais dois pacotes armadilhados. São agora 12 os movimentos de correio sob a lupa dos investigadores.A 11ª encomenda estava endereçada a Cory Booker, senador democrata de Nova Jérsia, e foi encontrada num centro de processamento de correio em Opa-Locka, perto de Miami. A outra tinha por destinatário James Clapper, antigo número um dos serviços de informações dos Estados Unidos. Deu entrada, uma vez mais, nas instalações da CNN.Entre os presumíveis alvos dos engenhos explosivos estão nomes como o milionário George Soros, o ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama, o ex-vice-presidente Joe Biden e Hillary Clinton, antiga secretária de Estado e candidata presidencial.Houve também pacotes enviados ao antigo procurador-geral Eric Holder, ao antigo diretor da CIA John Brennan, a Maxine Waters, membro da Câmara dos Representantes, e ao ator Robert De Niro – Maxine Waters e Joe Biden receberam quatro dos pacotes, enquanto o correio dirigido a Brennan chegou à CNN.