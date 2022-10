Corrida à liderança dos conservadores britânicos. Quem pode substituir Liz Truss?

Os nomes de Rishi Sunak, Penny Mordaunt e Boris Johnson são apontados como os mais prováveis substitutos de Liz Truss.



O ex-primeiro-ministro Boris Johnson - afastado há apenas três meses, depois da demissão de vários dos seus ministros – não descartou um eventual regresso a Downing Street.



Rishi Sunak e Penny Mordaunt, que perderam para Liz Truss a corrida à liderança do Partido Conservador, são também vistos como prováveis candidatos.



Segundo a BBC, Sunak deverá ter o maior número de deputados a apoiá-lo, com 43, ao passo que Boris Jonhson conta com o apoio de 19 parlamentares e 15 apoiam Penny Mordaunt.



Os candidatos que pretendam candidatar-se necessitam de pelo menos 100 nomeações de deputados do partido para poderem participar na eleição, o que significa que apenas três podem avançar, já que existem 357 deputados.



O sucessor de Truss deverá ser conhecido até ao dia 28 de outubro. Caso surja apenas um candidato, este tornar-se líder do Partido Conservador sem a votação dos deputados.

Rishi Sunak foi um dos adversários de Liz Truss na corrida para a substituição de Boris Johnson, no início do verão. Durante a campanha, advertiu que os planos fiscais de Truss iriam prejudicar a economia do país.



Sunak foi eleito deputado em 2015 pelo círculo eleitoral de North Yorkshire. Em fevereiro de 2020, foi escolhido para o cargo de ministro das Finanças.



Na luta contra a pandemia de covid-19, Sunak conseguiu manter a economia a funcionar mesmo durante os confinamentos.



Penny Mordaunt, antiga ministra da Defesa que também perdeu para Truss a corrida à liderança do partido, regressa como candidata. No início desta semana, substituiu Liz Truss durante uma pergunta urgente no Parlamento.



Depois de apoiar a primeira-ministra cessante, Penny Mordaunt foi nomeada líder da Câmara dos Comuns e presidente do Conselho Privado.



Boris Jonhson, que foi obrigado a demitir-se em julho, após uma demissão em massa de alguns dos seus ministros, é outro dos nomes referidos. Foi primeiro-ministro entre 2019 e 2022, substituindo Theresa May, e foi durante o seu Governo que o país deixou a União Europeia.



A polémica em torno das festas durante o confinamento, em Downing Street, foi um dos motivos que o levou a pedir a demissão.



Ben Wallace, atualmente secretário da Defesa, chamou a atenção dos britânicos desde a invasão russa à Ucrânia, uma vez que tomou a decisão de apoiar Kiev com armas e treino.



Apesar da sua oposição ao Brexit, Wallace foi um dos apoiantes de Boris Jonhson. Antes de entrar na política, serviu o país como soldado na Alemanha, Chipre, Belize e Irlanda do Norte, onde frustrou um ataque do IRA.



Kemi Badenoch foi a candidata-surpresa para a substituição de Boris Johnson – apesar de ter sido derrotada por Liz Truss, viu aumentar o reconhecimento dos seus pares no Partido Conservador.



Antes de chegar ao Parlamento - onde representa Saffron Walden -, trabalhou para o banco privado Coutts e para a revista The Spectator.



A demissão de Suella Braverman do cargo de secretária do Interior acumulou a pressão sobre Liz Truss.



A demissão de Braverman surgiu na sequência de uma eventual violação de dados e a sua carta de demissão insinou um desacordo sobre a política de imigração.



