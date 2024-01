Corridas de cavalos em Macau terminam após 40 anos

A rescisão do contrato com a Companhia de Corridas de Cavalos de Macau, S.A. foi revelada numa ordem executiva do chefe do governo, Ho Iat Seng, publicada no Boletim Oficial da região, datada de 9 de janeiro.

Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Conselho Executivo, André Cheong Weng Chon, disse que a concessão, que tinha sido prorrogada por mais 24 anos no final de 2018, vai terminar em 01 de abril.

O dirigente revelou que a empresa, conhecida como Macau Jockey Club (MJC), solicitou em 2023 a rescisão de contrato devido às "dificuldades de exploração", um pedido aceite pelo Governo "após um estudo aprofundado".

Desde 2002 que a empresa tinha prejuízos e "não conseguiu encontrar uma solução para a operação", sobretudo durante os três anos da pandemia de covid-19, altura em que "as apostas desceram muito", sublinhou André Cheong.

De acordo com dados oficiais, nos primeiros nove meses de 2023, as apostas em corridas de cavalos atingiram 32 milhões de patacas (3,63 milhões de euros). Em 2019, antes do início da pandemia, as apostas fixaram-se em 98 milhões de patacas (11,1 milhões de euros).

O MJC tinha o monopólio das corridas de cavalos até agosto de 2042, depois de se ter comprometido em 2018 a fazer investimentos até 3,4 mil milhões de patacas (385,5 milhões de patacas).

A empresa tinha anunciado planos para avançar, até 2026, com um projeto turístico que previa pelo menos dois hotéis, zonas verdes, áreas desportivas, restaurantes, lojas, um museu e uma escola de equitação na ilha da Taipa.

Ainda assim, Cheong admitiu que o MJC não irá pagar qualquer indemnização ao governo, uma vez que foi atingida "uma rescisão amigável", mas sublinhou que a empresa se comprometeu a respeitar "os direitos e interesses laborais" dos trabalhadores.