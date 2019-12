Corrupção. Ordem dos advogados diz que intenções do Governo são uma "trapalhada"

O bastonário da Ordem dos Advogados diz que as intenções do governo sobre a corrupção são uma "trapalhada". Já os representantes dos juízes, magistrados e inspetores tributários levantam dúvidas de que as propostas concretas venham a ser concretizadas.