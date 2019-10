Corrupção. Primeiro-ministro de Israel enfrenta audiências sobre alegados crimes

RTP02 Out, 2019, 18:35 | Mundo

Na audiência desta quarta-feira, no Ministério da Justiça e à porta fechada, a equipa de advogados do líder israelita argumentou que todas as acusações deveriam ser retiradas, apresentando ainda novas provas a favor do primeiro-ministro.



“Estamos certos de que, quando apresentarmos as nossas descobertas, a única opção será encerrar este caso”, defendeu o advogado Amit Haddad antes da audiência, sem especificar de que provas se tratava. “Acreditamos e sabemos que todas as acusações serão retiradas”.



O primeiro caso aberto contra Netanyahu, conhecido por “Caso 1.000”, está relacionado com a alegada oferta em larga escala de bens, entre os quais charutos, champanhe e joias, por parte de multimilionários ao primeiro-ministro em troca de favores políticos.

Estão marcadas novas audiências para quinta-feira, domingo e próxima segunda-feira.

A defesa de Benjamin Netanyahu alegou, no Ministério da Justiça, que é aceitável receber-se prendas de amigos e que o primeiro-ministro chegou mesmo a realizar ações que contrariavam os interesses de pelo menos um dos multimilionários que lhe ofereceram presentes.



Já no “Caso 2.000”, o líder é acusado de conspirar com o jornal mais vendido do país, o Yedioth Ahronoth, para que este fizesse uma cobertura favorável ao primeiro-ministro. Em troca, este terá utilizado legislação para prejudicar a concorrência desse jornal.



Os advogados negam que tal tenha chegado a acontecer e garantem que a alegada conspiração não passou de uma brincadeira, não existindo qualquer intenção de avançar com a ideia.



No terceiro caso, apelidado de “4.000”, Netanyahu é acusado de, enquanto ministro da Comunicação, ter oferecido incentivos à empresa israelita de telecomunicações Bezeq em troca da publicação de artigos favoráveis num website noticioso detido pela mesma empresa.



“Com base em ações e provas circunstanciais, o procurador-geral concluiu claramente que Netanyahu agiu com motivações impróprias e corruptas”, lê-se na acusação, citada pelo Haaretz.





Benjamin Netanyahu poderá enfrentar até dez anos de prisão caso seja condenado por suborno e até três anos por fraude e quebra de confiança.

Crise política



O primeiro-ministro israelita já negou todas as acusações, considerando-as umaorquestrada para levar à sua destituição.A audiência de hoje surge numa altura em que o líder de Israel atravessa uma crise política, depois de não ter conseguido alcançar uma vitória clara nas duas eleições já realizadas este ano, em abril e setembro.Netanyahu tinha marcado para esta quarta-feira um encontro com o líder da oposição, Benny Gantz, com o intuito de negociar uma união entre os dois partidos, depois de as eleições de setembro terem terminado num impasse. No entanto, o seu rival decidiu não comparecer na reunião por considerar que esta não resultaria em qualquer avanço nas negociações.O país pode, assim, vir aCaso consiga um quinto mandato, Netanyahu conseguirá uma maior proteção pois, de acordo com a lei, os primeiros-ministros de Israel não são obrigados a renunciar ao cargo a menos que sejam condenados.Alguns aliados parlamentares de Netanyahu têm mesmo sugerido a criação de leis que garantam imunidade ao primeiro-ministro.