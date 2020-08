Corrupção. Supremo Tribunal suspende governador do Rio de Janeiro

O governador fica agora impedido de exercer funções durante 180 dias, entrar em instalações do governo e contactar com funcionários públicos.



Witzel foi aliado de Jair Bolsonaro, mas recentemente passou a ser visto como possível adversário do presidente nas próximas eleições, depois de criticar decisões do chefe de Estado.