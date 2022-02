Costa admite fatura económica para Portugal

Questionado sobre quando será aprovado o terceiro pacote de sanções à Rússia, António Costa começou por responder que a UE tem adotado %u201Cuma posição de abertura ao diálogo e de empenho diplomático%u201D, para assegurar a paz e evitar os confrontos militares. Mas quando a Rússia decretou a independência de territórios separatistas, a UE declarou um primeiro pacote de medidas, com o objetivo de dissuadir Moscovo a não avançar com a invasão.