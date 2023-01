Costa do Marfim destaca papel de PR da Guiné-Bissau na libertação de soldados marfinenses

O Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, destacou "a importante contribuição" do seu "irmão mais novo", Umaro Sissoco Embaló, no processo de libertação de 46 soldados marfinenses detidos no Mali desde julho passado.