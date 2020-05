Costa e Modi insistem em cimeira União Europeia/Índia na presidência portuguesa

Portugal assume a presidência da União Europeia a partir do primeiro semestre de 2021 e um dos objetivos diplomáticos do Governo português passa precisamente por realizar nesse período a cimeira entre União Europeia e Índia.

"Tive hoje uma excelente conversa telefónica com Narendra Modi", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Segundo o primeiro-ministro português, nessa conversa com o seu homólogo da Índia, ficou decidido os dois países vão unir "esforços para que prevaleça a visão de um mundo mais seguro, assente na prosperidade partilhada e na defesa da democracia".

"Por isso, concluímos que é mais importante do que nunca a realização da Cimeira União Europeia/Índia, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia", salienta António Costa.

Na mesma mensagem, António Costa disse ter felicitado Narendra Modi "pelos bons resultados alcançados na contenção da pandemia [covid-19], num país tão grande e populoso como a Índia".

"Partilhámos informações sobre a gestão da pandemia e refletimos sobre o mundo pós-covid-19", revela o primeiro-ministro português.

Ainda de acordo com António Costa, na conversa com o primeiro-ministro da Índia, foi sublinhada "a importância da cooperação no repatriamento de cidadãos nacionais, na exportação de medicamentos e nos esforços conjuntos na investigação de uma vacina para a covid-19".

Desde que assumiu funções como primeiro-ministro, em novembro de 2015, António Costa efetuou uma visita com caráter de Estado à Índia em janeiro de 2017, que foi depois retribuída pelo chefe do Governo indiano, que esteve em Portugal no verão desse mesmo ano.

António Costa voltou à Índia em dezembro do ano passado, tendo sido convidado de honra das comemorações do centenário do nascimento de Mahatma Gandhi.