Costa e Timmermans abrem conferência sobre alterações climáticas

Através de uma mensagem em vídeo, o chefe do Governo português e o comissário europeu responsável pelo Pacto Ecológico Europeu farão a sessão de abertura da conferência de alto nível "Alterações Climáticas - Novos Modelos Económicos", organizada pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.



De acordo com uma nota divulgada pela organização, este evento pretende debater "a contribuição de novos modelos económicos, incluindo a economia circular e a bioeconomia sustentável", no combate às alterações climáticas e, simultaneamente, na promoção de "uma recuperação económica e social, justa e equitativa, dentro dos limites do sistema natural".



A conferência internacional conta com a participação de 17 especialistas e autores, entre os quais o presidente e CEO do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, Peter Bakker, o especialista internacional em bioeconomia Christian Patermann, o diretor do Gabinete do Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, Pedro Conceição, a secretária de Estado do Ambiente, Inês Costa, Ricardo Mourinho Felix, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI) e o escritor Mia Couto.



A oradora principal é Mariana Mazzucato, economista e professora na University College London.



Os responsáveis pela pasta do Ambiente dos países que compõem o trio de presidências, nomeadamente a ministra do Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha, Svenja Schulze, o ministro do Ambiente e Planeamento Espacial da Eslovénia, Andrej Vizjak, o ministro do Ambiente e da Ação Climática de Portugal, João Pedro Matos Fernandes, encerram a conferência.



No final, o ministro João Pedro Matos Fernandes dará uma conferência de imprensa.