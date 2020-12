Costa elogia ação "exemplar" de militares portugueses em missões externas

Estas posições foram transmitidas por António Costa numa mensagem de Natal em vídeo dirigida aos militares portugueses no exterior, que foi gravada em São Bento, onde o primeiro-ministro cumpre isolamento profilático. A mensagem deveria ter sido endereçada no sábado passado na República Centro-Africana.Na mensagem dirigida "a todas as mulheres e homens das Forças Armadas Portuguesas","Quero enviar uma palavra especial a todos os militares, em particular aos que estão a desempenhar importantes ações de cooperação bilateral e multilateral no domínio da defesa, ou em missões e operações das Nações Unidas, da NATO e da União Europeia, um pouco por todo o mundo. Todos sem exceção representam Portugal de forma exemplar, e constituem, por isso, um motivo de justificado orgulho para todos os portugueses", declara o primeiro-ministro."Se a distância física de casa e das nossas famílias custa sempre, custa ainda mais nesta época festiva e num quadro de pandemia em que, apesar de já se começar a ver uma luz ao fundo do túnel, infelizmente ainda durante algum tempo não vamos poder baixar a guarda de maneira nenhuma. Esta mensagem também é, um muito sincero e justo agradecimento às famílias que de modo solidário e resiliente suportam a ausência e as saudades dos seus entes queridos, que, por motivos de serviço, têm de estar longe nesta altura do ano", acrescenta.