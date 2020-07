Costa em Bruxelas. "Resposta não é grande nem pequena. Crise é que é enorme"

"Temos que ter respeito pelas famílias que têm perdido vidas, que têm receio, pelas empresas, pelos trabalhadores que têm vindo a perder rendimento. Esta é uma situação de tal modo aflitiva que é difícil compreender que não haja um entendimento", continuou António Costa.



"A resposta não é grande nem é pequena. A crise é que é enorme", reforçou o governante.



Ainda segundo Costa, "a questão fundamental é saber" se sairá um instrumento desta cimeira extraordinária que, a prazo, venha a revelar-se insuficiente. "É estarmos a criar uma ilusão. Ninguém sabe se estamos a meio ou se ainda estamos no princípio de uma crise", vincou o primeiro-ministro, para acrescentar que o quadro pandémico pode vir a agravar-se no inverno.



Referindo-se aos quatro países-membros ditos frugais, António Costa apontou "visões profundamente distintas do que é a União Europeia", até pelo que "as instituições políticas em muitos dos países já não são as mesmas que constituíram a União".