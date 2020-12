Costa em isolamento profilático preventivo após encontro com Macron

Dado o teste positivo, Emmanuel Macron irá ficar em isolamento, mas o gabinete do Presidente já veio esclarecer em comunicado que Macron "continuará a trabalhar e a zelar pelas suas atividades à distância".







Macron realizou o teste de diagnóstico para a Covid-19 depois de ter desenvolvido alguns sintomas compatíveis com aqueles provocados pelo vírus SARS-CoV-2. A primeira-dama francesa, Brigitte Macron, vai também ficar em isolamento apesar de não ter sintomas. A mulher do Presidente francês tinha ficado já em isolamento profilático após ter estado em contacto com um infetado, mas na altura não testou positivo à Covid-19.







A Presidência francesa diz que ainda não é certo em que momento ou como Macron foi infetado, mas adiantou que estão já no processo de identificar quem possa ter contactado com o Presidente francês para informar sobre a situação.







Ainda na quarta-feira, o primeiro-ministro português, António Costa, esteve reunido com o Presidente francês em Paris num almoço de trabalho onde discutiram a preparação da presidência portuguesa da União Europeia.



Costa em isolamento preventivo

"Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês Emmanuel Macron, com quem esteve ontem no Palácio do Eliseu, o Primeiro-Ministro encontra-se em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde", anunciou o gabinete do primeiro-ministro em comunicado.











Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês @EmmanuelMacron, com quem estive ontem no Palácio do Eliseu, estou em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde. pic.twitter.com/V0D4mHsr8S — António Costa (@antoniocostapm) December 17, 2020

António Costa fez durante a manhã desta quinta-feira um teste ao novo coronavírus que já estava planeado no seguimento da viagem que estava marcada para este fim-de-semana a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

Na rede social Twitter, António Costa publicou uma imagem a ser testado para a Covid-19 onde confirma estar em isolamento preventivo.





Após a notícia do teste positivo de Macron, o primeiro-ministro português deicidu cancelar as suas visitas oficiais, "bem como toda a agenda pública que implique a sua presença física", explica o gabinete oficial do chefe do Governo. "Mantém toda a atividade executiva e a agenda de trabalho, que realizará à distância", acrescenta o comunicado.







"Sinto-me bem e sem quaisquer sintomas", anuncia Costa no Twitter.



Esta quinta-feira realiza-se uma reunião de trabalho no Palácio da Ajuda sobre o plano de vacinação português e António Costa participa por videoconferência.



Primeiros-ministros espanhol e francês em isolamento



O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, esteve também em contacto com Macron na passada segunda-feira e deverá ficar em quarentena até dia 24. “O primeiro-ministro Sánchez será submetido a um teste de diagnóstico de imediato para saber qual a sua situação e decidir, em função dos resultados, a sua agenda dos próximos dias”, anunciou o Governo espanhol.







O primeiro-ministro francês também vai ficar em isolamento depois do caso positivo para a Covid-19 de Macron. Jean Castex foi "colocado em isolamento, embora não apresente nenhum sintoma da doença", segundo anunciou a Presidência francesa. Apesar de ter testado negativo esta quinta-feira, Castex deverá permancer em isolamento durante sete dias após após o último contacto com Macron, segundo indica o protocolo da autoridade de saúde francesa.









Um assessor do executivo francês explicou ao jornal Le Monde que os ministros que participaram no Conselho de Defesa ou no Conselho de Ministros na quarta-feiral “não são considerados contactos próximos porque usaram máscara e estiveram à distância”.





O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, vai também ficar em isolamento profilático após ter estado, na passada segunda-feira, com o Presidente francês.



Numa publicação feita na rede social Twitter, minutos depois de ser conhecida a infeção de Emmanuel Macron, o porta-voz de Charles Michel explicou que o presidente do Conselho Europeu "foi informado pelas autoridades francesas de que não é considerado como um contacto próximo", mas, "por uma questão de precaução, entrará em isolamento profilático".







A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também esteve em contacto com o Presidente Macron no início da semana, mas as autoridades francesas indicaram que a reunião não constituiu um encontro próximo para exigir isolamento.







