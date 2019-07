Costa espera que Ursula von der Leyen concretize a "agenda progressista" da UE

RTP16 Jul, 2019, 19:42 / atualizado em 16 Jul, 2019, 19:43 | Mundo

Felicito @vonderleyen pela sua eleição para a presidência da Comissão Europeia. Aguardamos com expectativa o trabalho conjunto com a equipa da @EU_Commission para a implementação da agenda estratégica progressista da UE com que a Presidente se comprometeu para os próximos 5 anos. — António Costa (@antoniocostapm) 16 de julho de 2019

Próximo passo: a adoção de um orçamento plurianual à altura das ambições desta nova agenda na resposta às expectativas dos nossos cidadãos. — António Costa (@antoniocostapm) 16 de julho de 2019

Na mensagem nesta rede social, o primeiro-ministro português afirmou que o "próximo passo" deverá ser "a adoção de um orçamento plurianual que corresponda às ambições desta nova agenda em resposta às expectativas dos nossos cidadãos".A candidata indigitada pela Comissão Europeia para presidir à Comissão Europeia vai sucedera 1 de novembro ao luxemburguês Jean-Claude Juncker, que liderou o executivo comunitário nos últimos cinco anos, e será a primeira mulher a ocupar este cargo.

Segue-se agora o processo de composição do novo Colégio de Comissários, que será submetido a um voto de aprovação em outubro.

C/ Lusa