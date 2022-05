Costa expressa "total solidariedade e admiração" face à resposta polaca à guerra

Foto: Marcin Obara - EPA

Em Varsóvia, onde se encontrou com o homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, o primeiro-ministro português voltou a condenar "a invasão ilegal" e "a guerra bárbara que a Rússia vem desenvolvendo no território da Ucrânia". António Costa assinalou os esforços da Polónia no acolhimento de refugiados ucranianos e "para assegurar a sua segurança energética e independência em relação à Rússia".