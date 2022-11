Costa insiste que Ucrânia não tem condições para entrar na União Europeia

O primeiro-ministro esteve esta segunda-feira no encontro CNN International Summit, organizado pela CNN Portugal.Foi lá que o chefe do Governo voltou a defender que é preciso reestruturar o modelo de organização dos 27 Estados-membros.O primeiro-ministro defende que é cada vez mais importante o jornalismo profissional e informado para combater as notícias falsas e os populismos.O chefe do Governo diz mesmo que o jornalismo é como um teste PCR perante o que entende como "infodemia" que corre nas redes sociais.