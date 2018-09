Costa leste dos EUA sob alerta devido ao furacão "Florence"

Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia preparam-se para a chegada de um temporal.



Um milhão de pessoas tiveram de abandonar as casas e muitas escolas estão também fechadas, por precaução.



O furacão "Florence" pode trazer uma das piores tempestades dos últimos anos.



O Diretor do Centro Nacional de Furacões explica que o temporal está a ganhar força.