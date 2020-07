Costa na Hungria. Estado de direito e apoio europeu na conversa

António Costa insiste que é possível chegar a entendimento no próximo Conselho Europeu sobre o plano para salvar a Europa da crise desde que exista vontade política. O primeiro-ministro conversou com o homólogo da Hungria. O governante português reconhece que aquele país tem um problema com o Estado de direito, mas que agora o que importa é assegurar um adequado controlo do uso dos fundos europeus.