Costa pede reflexão dos indecisos para que "decidam bem"

António Costa considerou estar "na altura de todas as pessoas que ainda não decidiram o seu sentido de voto refletirem bem sobre a escolha que vão fazer, que vai ser determinante" para o futuro do país.

"Aquilo que eu espero é que os eleitores todos reflitam, sei que as sondagens valem o que valem, mas, aparentemente, todas dizem que há um elevado número de indecisos", considerou António Costa, à chegada para um jantar com os homólogos da Alemanha, Olaf Scholz, e da Dinamarca, Mette Frederiksen, e com outros líderes socialistas, em Roma (Itália).

"Ninguém, em primeiro lugar, deve abster-se, e em segundo lugar devem decidir e, já agora, que decidam bem", disse o primeiro-ministro demissionário e ex-secretário-geral do PS.

Questionado sobre a sua ausência na campanha eleitoral do PS, António Costa reconheceu que tem sido uma "participação mais discreta, mas ativa".

"Eu farei campanha sempre e quando o PS entender que sou útil", concluiu.