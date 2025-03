Costa pede reforço da defesa na UE perante "enorme pressão"

"As tensões geopolíticas aumentaram nas últimas semanas, o multilateralismo está sob enorme pressão, assim como as regras sobre as quais estava construída a ordem internacional", disse António Costa, no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo, em França.

A guerra na Ucrânia, desencadeada há três anos por uma invasão da Rússia, tem "implicações mais abrangentes para a Europa [UE] e para a segurança internacional", acrescentou o presidente do Conselho Europeu.

"Estamos a colocar as nossas ações onde havíamos depositado as nossas palavras, a fazer aquilo que tínhamos prometido", disse o ex-primeiro-ministro de Portugal perante os eurodeputados, reunidos em sessão plenária.

Com uma visão menos fatalista do que a da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que tinha feito a sua intervenção minutos antes, António Costa considerou positivo que nos últimos três anos o investimento em defesa dos países da UE "tenha aumentado em cerca de 30%", referindo que, no mesmo período, "em média os 23 Estados-membros da UE que estão na NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] alcançaram os 2% [de investimento em defesa] do Produto Interno Bruto [PIB]".

"Precisamos de ir mais longe", advertiu.

Enquanto era primeiro-ministro, os governos de António Costa não atingiram os 2% do PIB em defesa. O atual Governo, liderado pelo social-democrata Luís Montenegro, espera alcançar essa percentagem em 2029, antecipando em um ano a meta do anterior executivo socialista.

António Costa apresentou o caderno de encargos para os próximos anos, de modo a reforçar a defesa da UE: "Sistemas de defesa antiaérea e contra mísseis, sistemas de artilharia, mísseis e munições, `drones` [veículos aéreos sem tripulação] e sistemas para combatê-los, mobilidade militar, inteligência artificial para a guerra cibernética e eletrónica".