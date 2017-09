Costa quer ver África, Brasil e Índia no núcleo do Conselho de Segurança

Carlos Santos Neves - RTP20 Set, 2017, 19:55 / atualizado em 20 Set, 2017, 20:24 | Mundo

“A reforma da arquitetura de paz e segurança é uma prioridade absoluta. A consolidação de uma cultura de prevenção dos conflitos exige uma ação transversal e uma visão integrada dos três pilares do sistema das Nações Unidas - a paz, os Direitos Humanos e o desenvolvimento sustentável -, bem como uma cooperação institucional mais estreita entre os órgãos da Carta, designadamente o Conselho de Segurança e a Assembleia-Geral”, começou por sustentar o chefe do Executivo português na sua intervenção em Nova Iorque.No início do discurso, António Costa expressou “as condolências e a solidariedade de Portugal ao povo e ao Governo do México pela violenta tragédia de ontem”, referindo-se ao terramoto.



“A concretização da paz sustentável”, continuou António Costa, “exigirá maiores sinergias nas estruturas da Organização e nas suas missões no terreno”.



“Os esforços em curso devem também dar um novo impulso à reforma do Conselho de Segurança, para lhe assegurar uma representatividade acrescida do mundo atual. O continente africano não pode deixar de ter uma presença permanente e o Brasil e a Índia são dois exemplos incontornáveis”, propugnou em seguida o primeiro-ministro.



“Por outro lado, a complexidade dos problemas globais que hoje enfrentamos impõe a necessidade de cultivar as parcerias, envolvendo não apenas os Estados, mas também as sociedades civis, as instituições financeiras internacionais, as entidades públicas e privadas, acrescentou.



Costa referiu-se, por outro lado, à resolução da Assembleia Geral da ONU, “adotada há poucos dias”, sobre a cooperação entre as Nações Unidas e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Documento, lembrou, “que visa precisamente fortalecer as complementaridades entre as duas organizações”.



“E aproveito para referir a importância da língua portuguesa, que se afirma hoje como um instrumento de comunicação com dimensão global. Em meados deste século, o português deverá contar com quase 400 milhões de falantes, o que tem justificado a sua elevação a língua oficial em diversos organismos internacionais. A adoção do português como língua oficial das Nações Unidas permanece um desígnio comum dos Estados-membros da CPLP”, defendeu também o governante.

“Diplomacia pelos Direitos Humanos”

Nesta intervenção perante a 72ª Assembleia Geral da ONU, Costa reafirmou o compromisso de Portugal com a defesa da abolição universal da pena de morte. Assinalou mesmo que o país comemora em 2017 os 150 anos desde a abolição da pena capital.



“Fomos pioneiros neste combate e continuaremos a bater-nos pela abolição universal da pena capital”, afirmou o primeiro-ministro, que em seguida fez a apologia de “uma diplomacia pelos Direitos Humanos”.



“Os direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais são, para nós, indissociáveis e interdependentes. A sua aplicação é universal, no sentido em que não dependem do espaço, nem da história, nem da matriz religiosa ou civilizacional de cada sociedade”, frisou.



António Costa abordaria ainda o tema dos refugiados, para tecer elogios à atuação do antigo Presidente da República Jorge Sampaio.



“É nossa obrigação moral proteger e promover os direitos daqueles que, como tantos outros antes deles, têm que deixar os seus lares e as suas famílias em busca de segurança e de um futuro melhor. Destaco, neste âmbito, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios, uma iniciativa de Jorge Sampaio. Trata-se de garantir o direito à educação superior para aqueles jovens sírios que, por causa do conflito no seu país, se viram privados desse direito universal”, fez notar.

Acordo de Paris

O primeiro-ministro português defendeu igualmente a necessidade de conservar o Acordo de Paris para o combate às alterações climáticas, argumentando que “proteger e preservar o planeta é cultivar a paz e prevenir potenciais novos conflitos provocados pela concorrência no acesso a recursos decrescentes”.



“Neste capítulo, o Acordo de Paris é um marco na redução dos impactos das alterações climáticas. Não podemos prescindir deste instrumento universal para atingirmos os objetivos do pilar ambiental da Agenda 2030”, advogou.



Portugal, quis assegurar Costa, “cumprirá o compromisso voluntário da União Europeia de reduzir, até 2030, 40 por cento das emissões de gases de efeito de estufa, em comparação com valores de 1990”.



O primeiro-ministro apontou, ainda neste capítulo, “um contributo de dois milhões de euros para o Fundo Verde do Clima”.



“Esta verba está destinada à adaptação das alterações climáticas nos países em desenvolvimento e é proveniente do Fundo Português do Carbono. A Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é a mais poderosa referência da nossa ação multilateral em prol dos direitos das pessoas, da qualidade de vida das populações e do futuro do planeta. Portugal faz seus estes objetivos, que nos guiam quer na nossa política interna, quer na nossa política externa e de cooperação”, concluiu.