Costa, Sánchez e Macron debatem a crise energética

No encontro entre António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron, agendado para o período da manhã, antes da reunião do Conselho Europeu também com a agenda dominada pela questão da energia, serão discutidas as ligações da Península Ibérica com França para o transporte de energia.Lisboa e Madrid têm persistido no avanço do projeto de um novo gasoduto nos Pirenéus, conhecido como MidCat, para transporte de gás e, no futuro, de hidrogénio, ajudando a reduzir a dependência do fornecimento russo.A Alemanha, a maior economia da União Europeia (UE) e energeticamente muito dependente da Rússia, já manifestou apoio ao projeto, mas o MidCat conta com a oposição de França, que invoca questões ambientais e de rentabilidade, alegando ainda que o gasoduto não estará pronto a curto prazo.