Brexit. Costa saúda acordo comercial e destaca permanência de "importante parceiro"

"Saúdo vivamente o acordo alcançado com o Reino Unido que regerá a relação com a UE a partir de 01 janeiro. O [Reino Unido] permanecerá, além de nosso vizinho e aliado, um importante parceiro", disse António Costa na sua conta oficial do Twitter.

O primeiro-ministro deixou um agradecimento à presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula Von der Leyen, ao responsável da CE pelas negociações com Londres, bem como a toda a equipa negociadora da União Europeia "pelo intenso trabalho".

A União Europeia e o Reino Unido chegaram hoje a um acordo comercial pós-`Brexit`, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

"Chegámos finalmente a um acordo. Foi um longo caminho, mas temos um bom acordo, que é justo e equilibrado", anunciou Von der Leyen numa conferência de imprensa com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, na sede do executivo comunitário.

A uma semana do final do "período de transição" para a consumação do `Brexit` e da saída do Reino Unido do mercado único, o bloco europeu e Londres evitaram assim um `divórcio` desordenado, estabelecendo um acordo de comércio livre que regerá as relações futuras.

