Costa sobre gastos em Defesa: "Assumimos compromissos que sabemos que podemos cumprir"

António Costa disse ainda queO chefe de Estado português reconhece que no atual "quadro de incerteza", não só sobre a questão da alocação de recursos comunitários à Defesa, mas também perante a "incerteza económica", é importante assumir "compromissos que sabemos que podemos cumprir".

Portugal no reforço da NATO de acordo com as suas circunstâncias



Sobre o reforço das forças de reação rápida da NATO, o primeiro-ministro indica que Portugal aguarda agora que o comando da Aliança Atlântica "faça uma precisão da distribuição das capacidades que são necessárias".Questionado pelos jornalistas sobre se Portugal tem capacidade para esse aumento, o primeiro-ministro indicou que o aumento de "oito vezes no conjunto global não quer dizer que cada país aumente oito vezes a sua disponibilidade", mas garante queSobre a definição da Rússia como "principal ameaça" à NATO, António Costa recusa a ideia de que as portas de diálogo se estejam a fechar. "O diálogo deve ser feito com realismo e tendo em conta como é que vemos as nossas ameaças", vincou.