Costa visita instalações da Embaixada portuguesa em Kiev e condecora funcionário

O funcionário da Embaixada recebe as insígnias da Ordem da Liberdade por ter permanecido em Kiev, disponível no apoio aos portugueses, luso-ucranianos e ucranianos que procuravam sair do país e chegar a Portugal.



"Prestar esse auxílio em tempo de guerra exige, muitas vezes, gestos excecionais de bravura e coragem como aqueles de que deu prova. Estão-lhe gratos, seguramente, todos aqueles que pode salvar", afirmou António Costa.



Andrei Putilovskiy, que trabalha há 25 anos na Embaixada portuguesa, agradeceu o reconhecimento por parte de Portugal e destacou a importância do trabalho de equipa ao longo dos últimos meses, mesmo os que estão à distância.



O embaixador português na Ucrânia, António Alves Machado, regressou hoje a Kiev e destaca que a Embaixada portuguesa foi das poucas que se manteve sempre aberta, mesmo quando as investidas russas sobre a capital da Ucrânia se intensificaram.