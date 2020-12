Covid-19 a Norte. Cinco concelhos sobem no nível de risco

Há mexidas nos concelhos com risco de contágio por Covid-19 na região Norte. De acordo com a Administração Regional de Saúde, nos últimos 14 dias seis municípios deixam de estar no nível muito elevado para elevado, em que se incluem Mirandela, Castelo de Paiva e Cinfães, aliviando assim as medidas de restrição.