Covid-19. A pandemia "não está nem perto do fim", alerta a OMS

, sublinhou Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa conferência de imprensa em Genebra, na Suíça.Embora a variante possa ser menos grave em média,", vincou.A OMS coloca em cima da mesa a possibilidade de novas variantes provenientes do "incrível crescimento da Ómicron a nível global".Ghebreyesus afirma que "novas variantes provavelmente surgirão, e é por isso que o rastreamento e a avaliação permanecem críticos"., acrescentou.

O aumento da transmissibilidade da variante Ómicron terá impacto, sobretudo em países com menor taxa de vacinação, diz Mike Ryan, responsável pela resposta de emergência em saúde pública da OMS.





"Um aumento exponencial de casos, independentemente da gravidade das variantes individuais, leva a um aumento inevitável de hospitalizações e mortes", sustentou Ryan.

Pico de infeções na Europa



As evidências da propagação da variante Ómicron por todo o continente são claras, com as autoridades de saúde de vários países europeus a registarem novos recordes de infeções nos últimos dias.



As autoridades dinamarquesas, relataram um recorde de 33.493 novos casos diários de Covid-19 nas últimas 24 horas. Itália registou 228.179 novas infecções, contra 83.403 no dia anterior.. Com o registo de mais 43.729 infeções, sublinham-se também 46 mortes, o número mais elevado desde fevereiro. Os internamentos voltaram a aumentar, com 1.955 pessoas internadas, das quais 160 em cuidados intensivos.Na última semana, a OMS estima que a variante Ómicron chegou a 18 milhões de novas infecções em todo o mundo.

Indícios de abrandamento



A Irlanda revela que os números das novas infeções começaram a descer nos últimos dias. O ministro da Saúde Stephen Donnelly afirmou à emissora pública RTÉ que "as restrições introduzidas no Natal e no Ano Novo podem suavizar até o final do mês".

A onda Ómicron em Espanha parece estar a abrandar.O diretor da OMS mantém-se cauteloso e sublinha que a variante Ómicron não é benigna.", rematou Tedros Ghebreyesus.