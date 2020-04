Até ao momento há registo de 409 vítimas mortais e 13.956 casos confirmados em Portugal.

Mais atualizações









8h00 - EUA registam 1.783 mortes em 24 horas





Os Estados Unidos registaram esta quarta-feira 1.783 mortes pela Covid-19, em 24 horas, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.







O número total de mortes desde o início do surto nos Estados Unidos é agora de 16.478, o segundo país com maior número de mortes desde que o surto começou, sendo só superado pela Itália.







São também, de longe, o país do mundo com o maior número de casos confirmados: tem mais de um quarto dos casos mundiais, com 460 mil pessoas infetadas.



Eurogrupo alcança acordo







"Acordámos a criação de um fundo de recuperação, que irá alavancar a nossa economia e os investimentos que precisamos", anunciou o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, falando em videoconferência após a reunião dos ministros das Finanças europeus, que começou na terça-feira e esteve, entretanto, suspensa até ter sido retomada esta noite.



Os ministros das Finanças europeus chegaram na quinta-feira a acordo sobre um "pacote de dimensões sem precedentes" para fazer face à crise provocada pela pandemia da Covid-19, anunciaram vários participantes na videoconferência conduzida desde Lisboa por Mário Centeno."Acordámos a criação de um fundo de recuperação, que irá alavancar a nossa economia e os investimentos que precisamos", anunciou o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, falando em videoconferência após a reunião dos ministros das Finanças europeus, que começou na terça-feira e esteve, entretanto, suspensa até ter sido retomada esta noite.

Frisando que "este será um fundo temporário e ligado às despesas da covid-19", o também ministro das Finanças português indicou que caberá aos chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) decidir qual o seu financiamento.



Isto porque "alguns Estados-membros expressaram que o fundo deveria ser suportado pela emissão de dívida conjunta (os chamados 'eurobonds' ou 'coronabonds'), enquanto outros defenderam formas alternativas", referiu Mário Centeno, num resumo das posições divergentes.





"Agora aguardamos as diretrizes do Conselho Europeu porque há formas diferentes de suportar este fundo e temos de discutir o financiamento apropriado", acrescentou.





O primeiro-ministro António Costa já veio pedir uma reunião do Conselho Europeu "o quanto antes" para se chegar a acordo sobre uma resposta comum.







"Ultrapassado o impasse no Eurogrupo, abre-se agora espaço para que o Conselho Europeu possa reunir o quanto antes para acordar uma resposta comum europeia a esta crise que nos atinge a todos", escreveu António Costa no Twitter.



O quadro em Portugal e a situação nas escolas











Dos infetados, 1.173 estão internados, 241 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 205 doentes que já recuperaram.







Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.





Continuam esta sexta-feira em vigor as restrições à circulação impostas para o período da Páscoa. Até à próxima segunda-feira só é possível sair do concelho de residência por motivo de trabalho ou de saúde. Quem vai trabalhar precisa de ter um documento que o comprove.



Estas medidas impostas pelo Governo pretendem restringir os contactos sociais em contexto de pandemia.







Entretanto, o Governo anunciou na quinta-feira que o 3.º período escolar se inicia na próxima semana, mas com as escolas fechadas e ensino à distância. Só os alunos do 11.º e 12.º anos poderão regressar às salas de aula ainda este ano letivo, caso estejam garantidas condições de segurança. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro no final da reunião do Conselho de Ministros.







Além do ensino à distância, os alunos do básico - do 1.º ao 9.º ano - terão o apoio de aulas transmitidas diariamente através do canal RTP Memória, a partir de 20 de abril.





As aulas presenciais estão dependentes da evolução da disseminação do novo coronavírus: caso as escolas reabram as portas, os alunos terão apenas as 22 disciplinas sujeitas a exames nacionais e o acesso aos estabelecimentos de ensino será feito com o uso de máscaras e garantindo as distâncias de segurança e higienização.



Na quinta-feira houve registo de mais 815 casos confirmados em Portugal, ou seja, mais 6,2 por cento em relação a quarta-feira. Houve ainda mais 29 mortes, para ser ultrapassada a linha das quatro centenas.