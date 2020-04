Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a pandemia da Covid-19 à escala internacional.

Esta foi já a quarta reunião do Conselho Europeu por videoconferência em contexto de pandemia.

"Biliões de euros"

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Em entrevista ao Jornal 2 , Lula da Silva acusou o atual Presidente do Brasil de irresponsabilidade. O antigo Presidente brasileiro afirmou ainda que a pandemia será uma oportunidade para redefinir o papel dos Estados.

Os Estados Unidos registaram 3176 mortos nas últimas 24 horas devido à pandemia da Covid-19, um dos piores registos diários no país, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.No total, quase 50 mil pessoas morreram nos Estados Unidos. O número de infetados subiu para mais de 860 mil, depois de terem sido identificados 26.971 novos casos.No final da semana passada, os Estados Unidos registaram os dois piores balanços diários: mais de 3800 e de 4500 mortos. Uma situação que foi justificada em parte devido à soma de mortes "provavelmente ligadas" à Covid-19 e que anteriormente não tinham sido levadas em consideração.O último balanço diário realizado na madrugada desta sexta-feira em Lisboa é o terceiro mais mortal registado num país desde o início da pandemia.Apesar desta evolução, vários Estados norte-americanos, como Texas, Vermont e Geórgia, decidiram aliviar as restrições e autorizaram empresas a reabrir portas.A União Europeia vai avançar com um fundo recuperação para fazer enfrentar os danos da pandemia nas economias do Velho Continente. O primeiro-ministro português espera que o plano constitua uma verdadeira "bazuca".António Costa considerou essencial que os Estados-membros da União Europeia cheguem a acordo político, até ao verão, sobre os instrumentos para combater a crise económica. O governante acenou com o dia 6 de maio para a apresentação da proposta por parte da Comissão.Reunidos na tarde de quinta-feira por videoconferência, os líderes da União mandataram a Comissão Europeia para a apresentação urgente de uma proposta de fundo de recuperação."Todos concordámos em trabalhar num fundo específico de recuperação dedicado à crise da Covid-19, que é necessário e urgente. Este fundo deve ser de magnitude suficiente para enfrentar a extensão da crise e orientado para os setores e partes geográficas da Europa mais afetados. Encarregámos a Comissão de analisar as necessidades exatas e de apresentar com caráter de urgência uma proposta proporcional ao desafio que enfrentamos", resumiu o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.Em conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas, o presidente do Conselho Europeu enfatizou que a proposta "deve clarificar o laço com o Quadro Financeiro Plurianual, que terá de ser ajustado à atual crise e suas consequências".Na reunião de quinta-feira foi também aprovado o pacote de emergência de resposta à crise definido há duas semanas pelo Eurogrupo, num montante de 540 mil milhões de euros. Espera-se que este esteja operacional em junho.Este primeiro pacote de emergência é composto por três "redes de segurança": uma linha de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade, através da qual os países-membros podem requerer até dois por cento do PIB para despesas direta ou indiretamente relacionadas com cuidados de saúde, tratamentos e prevenção da Covid-19; um fundo de garantia pan-europeu do Banco Europeu de Investimento para empresas em dificuldades; o programapara preservar postos de trabalho, mediante esquemas de desemprego temporário.Questionados sobre se ficou estabelecido algum calendário, os dirigentes não quiseram comprometer-se com datas. Contudo, a presidente do Executivo comunitário manifestou a expectativa de que se possa adotar uma proposta em "pacote" na "segunda ou terceira semana de maio"."Relativamente ao calendário, trabalhamos tão depressa quanto possível, e, porque o novo Quadro Financeiro Plurianual tem de ser um processo colegial, o objetivo é que o assunto seja levado ao colégio ou na segunda ou na terceira semana de maio, dependendo dos progressos que tivermos, mas em diálogo próximo com os Estados-membros", redarguiu Von der Leyen.Von der Leyen lembrou que, somando todas as medidas já adotadas, foram investidos 3,3 biliões de euros na União para "estabilizar a economia", pelo que há tempo para trabalhar nas novas propostas.Salientando também o "sentido de urgência", Charles Michel afirmou que ainda não é possível determinar quando é que o Conselho Europeu pode voltar a ter reuniões físicas, mas vincou que continuará a recorrer às novas tecnologias para tomadas de decisão urgentes.Na mesma conferência de imprensa, Ursula von der Leyen propugnou um "equilíbrio entre subvenções e empréstimos" na resposta económica da União Europeia, que será na ordem dos "biliões de euros"."Há uma variedade de opiniões entre subvenções e empréstimos, pelo que deverá existir um equilíbrio entre ambos", sustentou a presidente da Comissão Europeia, para quem "há prós e contras" em ambas as opções, "que são conhecidos de todos e foram abordados" na cimeira de quinta-feira. Cabe agora à Comissão "explorar" essas opções "em detalhe".Questionada sobre os valores em causa, Von der Leyen sintetizou: "Não estamos a falar de mil milhões de euros, estamos a falar de biliões de euros".As propostas até agora aventadas vão desde a emissão conjunta de dívida, as denominadasou, defendidas por Itália e rechaçadas por países como Alemanha e Holanda, até àssugeridas pelo Parlamento Europeu, ou seja, títulos de dívida emitidos pela Comissão Europeia e garantidos pelo orçamento comunitário, passando por um fundo de 1,5 biliões de euros financiado pela emissão de divida perpétua proposto pelo Governo espanhol.O país registava ontem 820 mortos associados à Covid-19, mais 35 do que na quarta-feira, e 22.353 infetados (mais 371).Comparando com quarta-feira, quando se registavam 785 mortos, constatou-se ontem um aumento percentual de 4,5 por centp.Quanto ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde revela que há mais 371 casos do que na terça-feira, representando uma subida de 1,7 por cento.A Região Norte é a que regista o maior número de casos mortais (475), seguida da Região Centro (179), de Lisboa e Vale Tejo (146), do Algarve (11), dos Açores (8) e do Alentejo, que regista um morto.Das mortes registadas, 551 tinham mais de 80 anos, 168 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 71 entre os 60 e 69 anos, 21 entre 50 e 59 e nove entre os 40 e os 49.Do total das pessoas infetadas, a grande maioria, 19.237, está a recuperar em casa.Estavam internadas 1095 pessoas, menos 51 do que na terça-feira (- 4,5 por cento), e 204 estão em unidades de Cuidados Intensivos, menos três, o que representa uma diminuição de 1,5 por cento.O concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus (1266), seguido de Vila Nova de Gaia (1161), Porto (1099), Braga (950), Matosinhos (929), Gondomar (894), Maia (763), Valongo (655), Ovar (532), Sintra (514) e Coimbra, com 367 casos.Desde 1 de janeiro, registaram-se 219.848 casos suspeitos, dos quais 4048 aguardam resultado dos testes.O número de doentes recuperados aumentou para 1201.A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 13.382, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 5194, do Centro, com 3084, do Algarve (318) e do Alentejo (181).Os Açores registam 109 casos de covid-19 e a Madeira 85.À escala global, a pandemia da Covid-19 já causou mais de 190 mil mortes e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.O Brasil teve ontem um novo recorde diário, com 407 mortos e 3735 infetados em 24 horas, totalizando 3313 óbitos e 49.492 casos de infeção, segundo dados do Executivo de Jair Bolsonaro.O Presidente brasileiro questionou na quinta-feira as recomendações da Organização Mundial da Saúde, clamando que o diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "não é médico"."Eu estou a responder num processo dentro e fora do Brasil, sendo acusado de genocídio por ter defendido uma tese diferente da OMS. O pessoal fala tanto da OMS, o diretor da OMS é médico? Não é médico. É como se o presidente da Caixa [instituição financeira brasileira] não fosse alguém da economia. Não tem cabimento", disse Jair Bolsonaro, durante uma transmissão em direto na sua página do Facebook.Tedros Adhanom Ghebreyesus não é, de facto, médico, mas tem uma longa carreira na área da saúde, sendo formado em biologia. Antes de ser eleito diretor-geral da OMS em 2017, Tedros, que se tornou no primeiro presidente da instituição nascido no Continente Africano, trabalhou na Etiópia como ministro da Saúde, de 2005 a 2012, e como ministro de Relações Exteriores, de 2012 a 2016.Foi presidente do Conselho do Fundo Global de Combate à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), Tuberculose e Malária e presidente da Parceria Fazer Recuar a Malária e copresidente do Conselho da Parceria Global para a Saúde Materna, Neonatal e Infantil.Ghebreyesus tem um doutoramento em Saúde Comunitária pela Universidade de Nottingham e um mestrado em Imunologia de Doenças Infecciosas pela Universidade de Londres, no Reino Unido.O diretor-geral da OMS é reconhecido mundialmente como investigador e diplomata em saúde, com experiência em primeira mão em respostas de emergência a epidemias.