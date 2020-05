Portugal ultrapassou os 1000 mortos ontem, 1 de maio. Hoje completam-se dois meses desde a identificação do primeiro caso de Covid-19 no país. De acordo com o último relatório, apresentado às 13h00 de sexta-feira, Portugal conta 25.351 casos confirmados. Hoje à meia-noite termina também o estado de emergência, o país passa a estar sob estado de calamidade.

09H45 - "Pandemia é época de crise social" diz Papa Francisco em apelo à unidade







O Papa Francisco pediu hoje aos governantes de países, regiões ou municípios que demonstrem unidade perante as diferenças para ajudar os seus povos a superar a atual crise causada pela pandemia de covid-19.



"Oramos hoje pelos governantes que têm a responsabilidade de cuidar dos seus povos nestes tempos de crise", disse Francisco na missa da manhã que realiza todos os dias na capela da sua residência, a Casa Santa Marta do Vaticano.







O papa indicou que orava pelos "chefes de Estado, presidentes de governo, legisladores, autarcas e presidentes de regiões, para que o Senhor os ajude e lhes dê força porque o seu trabalho não é fácil" e "para que, quando houver diferenças, entendam que, em momentos de crise, devem estar muito unidos pelo bem do povo, porque a unidade é superior ao conflito".



O sumo pontífice também apontou a necessidade de os fiéis perseverarem a sua fé em tempos de crise, que "são momentos de escolha" que os colocam perante "as decisões que precisam de ser tomadas".



"Pode haver muitas crises, na família, no trabalho, no mundo, e esta pandemia é uma época de crise social", advertiu o papa Francisco.





09h00 - Número de mortos em África sobe para 1.689 em mais de 40 mil casos







O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.689 nas últimas horas, com mais de 40 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas o número de mortos subiu de 1.640 para 1.689, enquanto as infeções aumentaram de 39.018 para 40.746. O número total de doentes recuperados subiu de 12.750 para 13.383.

08h30 - Elogios de Valdis Dombrovskis





O vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis considera que Portugal entra na recessão gerada pela covid-19 com uma "economia mais resiliente" face à anterior crise financeira, mas recomenda ao país que recorra aos instrumentos europeus para mitigar consequências.









"É possível dizer que Portugal entra nesta crise com uma economia mais resiliente do que antes", disse em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, o vice-presidente do executivo comunitário responsável pela pasta de "Uma Economia ao Serviço das Pessoas", Valdis Dombrovskis. Dombrovskis considera que Mário Centeno "está a fazer um trabalho realmente bom" na resposta à crise da covid-19, tanto como ministro das Finanças português, como enquanto presidente do Eurogrupo. "Centeno está a fazer um trabalho realmente bom na resposta à crise em Portugal, mas também na resposta à crise na Europa, tendo facilitado um acordo sobre um pacote substancial de resposta à crise", apontou, referindo-se ao compromisso alcançado em 09 de abril no Eurogrupo em torno de três "redes de segurança" para apoiar Estados, empresas e trabalhadores, num montante global de 540 mil milhões de euros.

08h00 - António Guterres: ninguém é prescindível











O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu mais proteção para os idosos, os mais vulneráveis à pandemia da covid-19, sublinhando que "ninguém, jovem ou velho, é prescindível".





"As pessoas idosas têm o mesmo direito à vida e à saúde que as outras", frisou António Guterres, numa mensagem vídeo transmitida na sexta-feira, em que recordou que a taxa de mortalidade por covid-19 nas pessoas com mais de 80 anos é cinco vezes superior à média global.





O quadro em Portugal







Portugal ultrapassou os 1000 mortos ontem, 1 de maio. Hoje completam-se dois meses desde a identificação do primeiro caso de Covid-19 no país. De acordo com o último relatório, apresentado às 13h00 de sexta-feira, Portugal conta 25.351 casos confirmados (quinta-feira eram 25.045, ou seja, mais 306 pessoas, o que representa uma taxa de crescimento da infeção de 1,2 por cento. Aguardam resultado laboratorial 3828 pessoas. O Rt, informou a ministra da Saúde, está nos 0,92.







A partir da meia-noite destye sábado, passa a vigorar o Estado de Calamidade. Este fim de semana, a circulação está limitada. São proibidas as deslocações para fora do concelho.



A partir de segunda-feira, passa a ser obrigatório o uso de máscara em transportes públicos, comércio e escolas. Também não são permitidos os eventos com mais de 10 pessoas.







O quadro no mundo

Até às últimas horas de sexta-feira, contavam-se mais de 235 mil mortos entre 3,3 milhões de infetados no mundo desde que surgiu em dezembro, segundo o balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais.



De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, até às 19:00 TMG (20:00 em Lisboa) de 1 de maio, 3.303.510 casos de infeção haviam sido oficialmente diagnosticados em 195 países e territórios, desde o início da pandemia.





Os EUA, o país mais afetado pela pandemia, registaram 1.883 mortos nas últimas 24 horas devido à pandemia da covid-19, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. No total, 64.700 pessoas morreram nos Estados Unidos até agora. O número de infetados subiu para 1.103.115 com cerca de 165 mil pessoas a serem dadas como recuperadas.





A nível de óbitos, aos norte-americanos, seguem-se Itália (28.236 mortos, mais de 207 mil casos), Reino Unido (27.510 mortos, mais de 177 mil casos), Espanha (24.824 mortos, mais de 215 mil casos) e França (24.594 mortos, mais de 167 mil casos).







Singapura continua a acumular casos entre os trabalhadores migrantes, isolados em dormitórios, numa segunda vaga mais grave que a primeira.



















Os Estados Unidos autorizaram o uso do medicamento antiviral Remdesivire o Presidente Donald Trump telefonou a Marcelo Rebelo de Sousa, para elogiar a forma como Portugal tem combatido o coronavírus.