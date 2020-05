Estamos em estado de calamidade desde as 00h00, mas este domingo continua a ser proibido circular entre concelhos. Entramos também no terceiro mês de epidemia desde que surgiu o primeiro caso confirmado de Covid-19 no país. Portugal contava sábado 1.023 óbitos e 25.351 casos confirmados, depois de 422 destes terem sido eliminados da contagem, devido a um erro de duplicação.

Mais atualizações





08h50 - Número de óbitos na Alemanha de novo abaixo da centena







A Alemanha, o sexto país com mais casos de covid-19 no mundo, voltou a registar nas últimas 24 horas menos de uma centena de mortes (74), totalizando 6.649, com 162.496 casos registados, segundo dados oficiais.







De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), o número de casos subiu 793 nas últimas horas. Segundo a mesma fonte, há 130.600 pessoas que superaram a doença, mais 1.600 nas últimas 24 horas.





08h45 - Irão reabre mesquitas





O Governo iraniano anunciou a reabertura das mesquitas a partir desta segunda-feira, em 30 por cento dos condados.







08h30 - Rússia com mais de 10 mil casos num único dia





A Rússia contou 10.633 novos casos num dia, um novo recorde, depois de sábado ter contabilizado 9.623.

O país regista agora 134.686 pessoas infectadas, de acordo com as autoridades oficiais.





A taxa de mortalidade tem estado a descer. O país registou até agora 1.280 óbitos, depois de 58 pessoas terem morrido nas últimas 24h referiu o centro de crise do novo coronavírus.





08h20 - Número de mortos em África sobe para 1.754 em mais de 42 mil casos







O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.754 nas últimas horas, com mais de 42 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.





De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas o número de mortos subiu de 1.689 para 1.754, enquanto as infeções aumentaram de 40.746 para 42.713. O número total de doentes recuperados subiu de 13.383 para 14.152.

08h05 - Mais de um milhão de recuperados



Os Estados Unidos continuam a ser o país com registo de mais mortos e de casos confirmados. Seguem-se Itália (28.710 mortos, mais de 209 mil casos), Reino Unido (28.131 mortos, mais de 182 mil casos), Espanha (25.100 mortos, mais de 216 mil casos) e França (24.760 mortos, mais de 168 mil casos). A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 241 mil mortos e infetou cerca de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

08h00 - EUA com mais 1.453 óbitos







Os Estados Unidos registaram 1.453 mortos nas últimas 24 horas devido à pandemia da covid-19, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. No total, 66.224 pessoas morreram nos Estados Unidos.



O número de infetados subiu para 1.132.315 com cerca de 175 mil pessoas a serem dadas como recuperadas.







O quadro em Portugal







A partir de segunda-feira, o estado de calamidade permite alguma normalização da vida quotidiana. Passa a ser obrigatório o uso de máscara em transportes públicos, comércio e escolas. Também não são permitidos os eventos com mais de 10 pessoas. A ministra da saúde admitiu que as celebrações de dia 13 em Fátima poderão dar-se, se decorrerem conforme o modelo seguido pelas celebrações de 1º maio da CGTP.





O quadro no mundo





A pandemia da covid-19 já matou pelo menos 241.682 pessoas em todo o mundo, desde que surgiu em dezembro na China, de acordo com o balanço da AFP, a partir de dados oficiais.



Segundo os dados recolhidos pela agência de notícias francesa, até às 20h00 de sábado, estavam oficialmente diagnosticados 3.398.390 casos de infeção em 195 países e territórios, desde o início da pandemia do novo coronavírus.





O Brasil anunciou mais 421 vítimas mortais no país, que eleva o total de vítimas para 6.750. Em termos de casos confirmados foram quase cinco mil o que foram notificados, num total de 95 mil casos. Em Manaus, terminou um motim numa cadeia, atingida pela epidemia, com 17 feridos e a entrega dos reféns.







Já os Estados Unidos registaram 1.453 mortos nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. No total, 66.224 pessoas morreram nos EUA. O número de infetados subiu para 1.132.315 com cerca de 175 mil pessoas a serem dadas como recuperadas.





A Rússia contou um pico de quase 10 mil pessoas infetadas num único dia e a China, país de origem do novo coronavírus, contou mais dois casos.