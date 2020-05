Mais atualizações

9h35 – Alemanha com 357 novos casos



A Alemanha registou hoje 357 novos casos de Covid-19, elevando o número total para 169.575.



No país registou-se um total de 7.417 vítimas mortais (22 óbitos nas últimas 24 horas). Há agora um total de 145.600 casos curados (mais 1.300 do que ontem).





9h30 - "Vivemos uma das maiores ameaças à nossa existência"



9h00 - Alunos organizados por grupos para não se cruzarem

Os alunos que regressem ao regime de aulas presenciais devem ser organizados por grupos para se cruzarem o menos possível no espaço escolar. Para além disso, devem usar sempre máscaras e desinfetar as mãos à entrada e saída da escola.

O distanciamento físico é para ser mantido, dentro e fora das salas de aula e as secretárias devem ser expostas de forma a evitar que os alunos fiquem de frente uns para os outros.



8h30 - China. "Agora começa tudo outra vez"



Os receios de uma segunda onda surgem também em Wuhan, onde o vírus foi identificado pela primeira vez, e onde foi registado hoje o maior número de novas infeções desde 11 de março. Nas redes sociais, os chineses mostram preocupação e pedem o regresso de algumas medidas restritivas que tinham sido recentemente levantadas.



"Sentia-me um pouco mais relaxado e agora começa tudo outra vez", escreve um utilizador da rede Weibo.



Os Estados Unidos registaram 776 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 79.522 o total de óbitos no país, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

O Reino Unido retoma algumas indústrias e a construção civil esta semana. O plano anunciado pelo primeiro-ministro Boris Johnson prevê a reabertura de lojas e o regresso do ensino pré-escolar em junho.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, decidiu isolar-se após uma assessora ter testado positivo ao novo coronavírus na semana passada.Um funcionário da Administração norte-americana disse, citado pela agência de notícias AP, que Pence está voluntariamente a limitar a sua exposição e a trabalhar a partir de casa. O vice-presidente testou repetidamente negativo à Covid-19 desde a exposição, mas ainda assim está a seguir o conselho das autoridades médicas.A decisão de Mike Pence acontece depois de três membros dada Casa Branca para o novo coronavírus se colocarem em quarentena, depois de terem estado em contacto com a assessora, no caso a porta-voz de Pence, Katie Miller.Pence foi informado do teste positivo da assessora na sexta-feira de manhã, antes de deixar Washington para um dia de viagem ao Iowa.Um dos três membros dado novo coronavírus que se puseram em quarentena é Anthony Fauci, o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas e que se tornou conhecido pelas suas explicações simples e diretas sobre o coronavírus e a doença que causa, a Covid-19.Também estão em quarentena Robert Redfield, diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, e o comissário da "Food and Drug Administration" (FDA - Administração de Alimentos e Medicamentos) Stephen Hahn.Fauci testou negativo ao novo coronavírus.Katie Miller é a segunda pessoa que trabalha no complexo da Casa Branca a ser infetada, mas o Presidente Donald Trump já disse que não está preocupado. Katie é casada com Stephen Miller, um dos principais conselheiros de Trump.A Associação de Profissionais de Educação de Infância está preocupada com as condições impostas pelo Governo para a reabertura das creches.Em comunicado, a associação diz que as condições são desadequadas A estrutura considera que manter a distância física de dois metros entre cada criança e impedir que possam interagir são medidas que revelam desconhecimento sobre a realidade do trabalho educativo com menores de três anos.Governo e autoridades da saúde sustentam que o guia para a reabertura das creches não é ainda um documento fechado.A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirma que estão a trabalhar num desejável e possível equilíbrio.Um passageiro de um autocarro que fazia a ligação Lisboa-França testou positivo.O homem sentiu-se mal no sábado à noite e foi assistido na urgência do Hospital de Bragança. Vai ser transferido para o hospital da área de residência.O motorista do autocarro também foi testado, mas o resultado foi negativo.Os restantes 19 passageiros regressaram a lisboa e vão ficar em autovigilância.Em Portugal, o número de vítimas mortais da Covid-19 atingiu as 1135. Há 27.581 infetados e estão internadas 797 pessoas, das quais 112 em unidades de cuidados intensivos.Já recuperaram 2549 pessoas.A Direção-Geral da saúde e o Governo voltam a atualizar os dados com novo boletim epidemiológico à hora do almoço.Apesar do cancelamento presencial das comemorações de Fátima, há peregrinos a pé a caminho do santuário.Na estrada, a RTP encontrou alguns fiéis que ignoraram o apelo das autoridades civis e da própria Igreja Católica.À escala internacional, de acordo com o balanço diário da France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 280 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.Mais de 1,3 milhões de doentes foram dados como curados.Em França, começa agora o desconfinamento. Milhões de franceses saem de casa e retomam o trabalho.A maior parte das medidas de restrição à circulação terminam esta segunda-feira. O isolamento foi imposto a 17 de março e a economia francesa esteve praticamente paralisada durante dois meses.No domingo, em solo francês, morreram 70 doentes com Covid-19. É o número mais baixo desde o início do confinamento obrigatório.O novo coronavírus matou mais de 26 mil pessoas em França, num dos dos balanços mais graves da pandemia a nível mundial.A Bélgica está também no topo da lista dos países do mundo com o maior número de óbitos por milhão de habitantes.Espanha registou ontem o número mais baixo de mortes diárias por Covid-19 em quase dois meses. E esta segunda-feira metade dos espanhóis entra na próxima fase de desconfinamento.Em Itália, dezenas de pessoas aproveitaram no fim de semana o bom tempo e, ignorando as proibições, foram à praia.