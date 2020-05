Acompanhamos aqui a situação no país e no mundo relacionada com a Covid-19, a pandemia que está a afetar praticamente todo o mundo.

Mais atualizações

08h24 - Mortes nos EUA





De acordo com a Universidade Johns Hopkins morreram nos EUA nas últimas 24 horas mais 1.680 pessoas. No total o país regista agora 87.493 vítimas mortais.







08h21 - EUA podem voltar a pagar à OMS



Trump parece disponível a voltar a participar no apoio com fundos à OMS, avança a Fox News.



Mas pagará, adianta a Fox, o mesmo valor que a China contribui.



Trump suspendeu os pagamentos à OMS em abril acusando a OMS de promover a desinformação chinesa sobre o vírus.





08h19 - Covid-19. Calendário da segunda fase de levantamento das medidas de confinamento. Clique aqui para saber mais.





Abrimos aqui um novo artigo ao minuto para que possa acompanhar todas as notícias relacionadas com a pandemia que afeta o mundo.





Os últimos dados divulgados sobre Portugal indicam que o país registou nas últimas 24 horas mais 264 casos de infeção por Covid-19 e mais seis óbitos. Desde o início da pandemia foram registados 28.583 infetados e 1.190 vítimas mortais. Recuperaram da doença 3.328 pessoas, mais 139 do que no registo anterior.



Segundo o boletim epidemiológico da DGS, estão internados 673 doentes, dos quais 112 em unidades de cuidados intensivos. Na véspera estavam internadas 680 pessoas e 108 em UCI. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 25.792 pessoas. A aguardar resultado laboratorial estão 2.722 pessoas.



A região Norte é a que regista o maior número de mortos (677), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (262), do Centro (221), do Algarve (14), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.